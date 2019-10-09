Amca ve yengesini kurşunladı

Diyarbakır’da bir kişinin kurşun yağmuruna tuttuğu amca ve yengesi ağır yaralandı.

Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 42. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehmuz K., 3 kadın ile birlikte henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle amcası Mehmet K. ve yengesi Çimen K.’yi evlerinde kurşunladı. Çay içmek için bahçede oturan Mehmet K. ve eşi Çimen K. kurşunların hedefi oldu. Karı koca ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına alırken, kaçan şahısların yakalanması için operasyon başlattı.

DİYARBAKIR 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:54

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