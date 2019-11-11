ASKON 300 iş adamı ile Antalya'da

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) 300 iş adamı ile 11. dönem vizyon çalıştay programını Antalya’da gerçekleştirdi.

Yurt içi ve yurt dışında şube ağları ile 6 binin üzerinde iş adamı, 15 bin üye işletmesi ile 700 bin kişiye istihdam sağlayan, üyeleri vasıtasıyla da 17 milyar dolar ihracat yapan iş adamları derneğinden biri olan Anadolu Aslanları İşadamları Derneği 11. dönem vizyon çalıştay programını Antalya’da gerçekleştirdi. Dört gün boyunca süren çalıştaya ASKON Diyarbakır teşkilatı, Diyarbakır Şube Başkanı Avukat Cevdet Nasıranlı başkanlığında katılım sağladı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Diyarbakır Şube Başkanı Avukat Cevdet Nasıranlı, ASKON’un ileri ki 5 yıl planlamasının yapılacağı çalıştayda, üyelerine yönelik hedeflerini belirleyerek, ülke kalkınmasına yönelik hedefleri saptayacaklarını söyledi.

Başkan Nasıranlı, programın üçüncü gününde Antalya şubesinin açılışını Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Esyatırım ve BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, DEİK Başkanı Nail Olpak ve Antalya protokolü ile birlikte gerçekleştirildiğini kaydetti.

DİYARBAKIR 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:24

GÜNEŞ 06:48

ÖĞLE 12:08

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:19

YATSI 18:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.