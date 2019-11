Başkan Beyoğlu, Bağlar sokaklarında halkla buluşuyor

Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, görev süresinin ilk 7 ayında 70 bine yakın vatandaşla iletişim kurarak önemli bir başarıya imza attı. Gündüz belediye çalışmalarına ve hizmetlerine yoğunlaşan Beyoğlu, akşam ise ilçedeki vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor. Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu ise kadınlara ve çocuklara yönelik sosyal faaliyetlerle dikkat çekiyor.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Cumhurbaşkanımızın bizler için referans olan sözüyle belediyecilik siyaset değil hizmet yeridir. Millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik şiarıyla vatandaşlarımıza dokunmaya, gönüllerine girip dualarını almaya devam edeceğiz" dedi.



Her fırsatta vatandaşlarla bir araya geliyor

Göreve 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerden sonra başlayan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, geride kalan 7 aylık dönemde belediyede yaptığı kabul ve toplantılar, mahalle ve köy ziyaretleri ile ev ve iş yerlerine düzenlediği ziyaretlerle yaklaşık 70 bin vatandaşla iletişim kurma başarısını gösterdi. 450 bin nufüsu ile Türkiye'de 36 ilden büyük olan ve aynı zamanda bölgede yoksul ve genç nüfusun en fazla olduğu yerleşim yerleri arasında yer alan Bağlar'da yılların birikimi olan bir çok sorun dikkat çekerken, Başkan Beyoğlu her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını çözmeye çalışıyor. "Bu kadar çok sorunu yakın zamanda çözmek imkansız" diyen Başkan Beyoğlu, 7 ayda başardıkları en önemli olayın vatandaşlarla gönül bağı oluşturmak olduğunu söyledi.



"Milletimizle aramızda gönül bağı oluştu"

Beyoğlu,"Bu konuda en önemli referansımız olan Cumhurbaskanımızın ifadesiyle belediyeciliği siyaset değil, hizmet yeri olarak görerek hiç bir ayrım yapmadan hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu makamların sahibi milletimizdir, bizler ise millete efendi değil hizmetkarmız. Herkese ve her kesime dokunmaya çalışıyoruz. Vatandaşımızla aramızda güçlü bir bağ oluştu. Bizi çok sıcak ilgi ile karşılıyorlar. Köylere ve mahallelere gidip ziyaretlerde bulunuyoruz. Net bir sayı vermek zor ama 7 ayda 70 bine yakın vatandaşımızla iletişim kurduk. Yılların ihmali ve birikimi olan ciddi sorunlar var. Yoksulluk, işsizlik ve alt yapı, üst yapı sorunları. Bunları kısa zamanda tek başına kimse çözemez. İmkanları sonuna kadar zorlayarak çözebildiğimiz kadarıyla ilerleme sağlamaya gayret ediyoruz. Devletimizin ve hükümetimizin desteğiyle zaman içerisinde sorunlar ortadan kalkacak" diye konuştu.



"Bazalt taşından asfalt üreterek hizmet yapacağız"

Başkan Beyoğlu, bazalt taşından asfalt yaparak hizmet edeceklerini ve belediyeye gelir sağlayacaklarını söyledi. Beyoğlu, "Kendi bazalt taşımızdan kendi asfaltımızı üreterek alt yapı sorunlarını çok az maliyetle çözeceğiz. Kendi ürettiğimiz asfaltı kurumlara ve özel sektöre satarak elde edeceğimiz gelirle halkımıza hizmet edeceğiz. Park ve dinlenme alanlarımızı modern hale getirdik, yenilerini yapacağız. Organik tarım projesiyle hem üretim hem istihdam oluşturacağız. Kentsel dönüşüme Mart 2020'de başlayacağız inşallah. Kentsel dönüşümle eski Bağlar bölgemiz büyük bir dönüşüm yaşayarak modern hale geldiği gibi istihdam imkanı doğmuş olacak Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle iki büyük spor tesisi yapıyoruz. Eğitimde ciddi ve örnek hizmetlerimiz var. Binlerce çocuğa yıl boyunca çeşitli alanlarda ücretsiz kurslar veriyoruz. Hedefimiz 5 yılda milletimizin tamamına dokunacak hizmetlere ulaşmaktır. Milletimiz daha çok hizmeti hak ediyor, biz ise daha çok dua almayı hedefliyoruz" dedi.



Dürdane Beyoğlu'ndan kadın ve çocuklara yönelik sosyal faaliyetler

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu ise kadın, çocuk ve dezavantajlı kesimlere yönelik sosyal faaliyetlerle dikkat çekiyor. Kadına yönelik şiddetin arttığı dönemde geçtiğimiz günlerde düzenlediği "kadınlar şiddete karşı kendilerini sporla savunacak" etkinliği ile kamuoyunda ses getiren Dürdane Beyoğlu, öncülük ettiği çalışma ile de kadınların cadde ve sokaklarda temizlik yapmasıyla da dikkat çekti. Yoksul ve dar gelirli vatandaşların evlerini ziyaret eden Dürdane Beyoğlu, yürüttüğü projelerle sorunlarını çözüyor. Yıllardan beri bu faaliyetlerin içerisinde bulunduklarını anlatan Dürdane Beyoğlu, "Yaşamın gerçek yüzü buralarda kendisini gösteriyor. Buralara gelmeden, insanlara dokunmadan ve hayat şartlarını yerinde görmeden anlayamazsınız. Bunu yaparak elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

