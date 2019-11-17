TFF 2. Lig Amed Sportif Faaliyetler: 1 - Afjet Afyonspor: 0

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

TFF 2. Lig Amed Sportif Faaliyetler: 1 - Afjet Afyonspor: 0

İHA

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Amed Sportif Faaliyetler, Afjet Afyonspor'u sahasında 10'lık sonuçla mağlup etti.

TFF 2. Lig Amed Sportif Faaliyetler: 1 - Afjet Afyonspor: 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan Amed Sportif Faaliyetler, Afjet Afyonspor’u sahasında 10’lık sonuçla mağlup etti.
Yeni Diyarbakır Stadyumunda oynanan karşılaşma, oldukça zorlu geçti. Maça hızlı başlayan taraf Afjet Afyonspor oldu. 5. dakikada Emre Tosun'un sert şutunda top direkten döndü. Amedspor 39. dakikada 10 kişi kaldı. Daha önce sarı kartı olan Burak hakemi alkışladığı için çift sarıdan kırmızı kart gördü. Hakem Gürel Uzuner karara tepki gösteren Amedspor antrenörü Mesut Önal'ı da kırmızı kartla tribüne yolladı. Sahaya giren bir taraftar güvenlik güçleri tarafından sahadan çıkarıldı. Olaylar nedeniyle maç bir süre durdu. Amedsppr 45.dakikada 10 öne geçti. Mansur'un pasında ceza alanına giren Furkan'ın vuruşunda top kalecinin bacakları arasından ağlara gitti. Karşılaşmanın ikinci yarısı başladığı gibi sona erdi ve Amed Sportif Faaliyetler, sahadan 10’lık galibiyetle ayrıldı.

Maçın karnesi
Stat: yeni Diyarbakır
Hakemler: Gürel Uzuner xx, Suha Adıyaman xx, Gökhan Coşar xx
Amed Sportif Faaliyetler: Abdulaziz Demircan xx, Hasan Erbey xx, Muhlis İstemi xx (Dk. 87 Bulut Kaya ?), Bünyamin Yürür xx, Onur Alkan xx, Muhammed Burak Taşdemir xx, Abdullah Çetin xx, Tolga Tekin xx (Dk.73 Azad Kevin Odabaşı x), Hüseyin Yılmaz xx, Mansur Çalar xx, Furkan Yaman xx
Afjet Afyonspor: Mustafa Gürbüz xx, Oktay Kancı xx, Emre Tosun xx, Onur Ramazan Toprak xx (Dk. 60 Ramazan Kuzu x), Enes Ata x (Dk. 46 İlker Avşar x), Nazmi Candoğan xx, Fatih Selimhan Solmaz xx, Mehmet Tayfun Dingil xx, Bayram Çetin xx (Dk. 80 Kaan Beysal ?), Aykut Uluç xx, Aykut Çift xx
Gol: Dk. 45 Furkan Yaman (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Dk. 80 Abdulaziz Demircan (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 45 Enes Ata (Afjet Afyonspor)
Kırmızı kart: Dk. 39 Muhammed Burak Taşdemir (Amed Sportif Faaliyetler)

DİYARBAKIR

17 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 05:30
  • GÜNEŞ 06:54
  • ÖĞLE 12:09
  • İKİNDİ 14:51
  • AKŞAM 17:14
  • YATSI 18:33
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bağlar Belediyespor zirveye koşuyor
YEREL HABERLER Bağlar Belediyespor zirveye koşuyor
Amed Sportif Faaliyetler - Afjet Afyonspor: 1-0
YEREL HABERLER Amed Sportif Faaliyetler - Afjet Afyonspor: 1-0
Parkinson hastası kadının jel yöntemi ile hayat kalitesi arttı
YEREL HABERLER Parkinson hastası kadının jel yöntemi ile hayat ...
Diyarbakır'da lig maçında gerginlik
YEREL HABERLER Diyarbakır'da lig maçında gerginlik
Bağlar Belediyesi kendi asfaltını üretiyor
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi kendi asfaltını üretiyor
Tüm çocuklar spor yapsın diye ücretsiz eğitim başlattı
YEREL HABERLER Tüm çocuklar spor yapsın diye ücretsiz eğitim ...
Kurtlar sürüye daldı, 20 koyun telef oldu
YEREL HABERLER Kurtlar sürüye daldı, 20 koyun telef oldu
Borçlu tarımsal sulama aboneleri için yasal süreç uygulanıyor
YEREL HABERLER Borçlu tarımsal sulama aboneleri için yasal süreç ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 76’ncı günde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 76’ncı günde
13 yaşındaki yürüme engelli Kübra’yı sevindiren sürpriz Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, çizgi film kahramanı Tweety’nin kostümünü giyerek yürüme engelli Kübra’nın evinin yolunu tuttu Tweety’i görünce büyük sevinç yaşayan Kübra’ya platform üyeleri akülü sandalye hediye etti
YEREL HABERLER 13 yaşındaki yürüme engelli Kübra’yı sevindiren ...
HDP önündeki eylemde 76'ncı gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 76'ncı gün
Dünya Beşten Büyüktür Derneği Genel Başkanı Sözen: "PKK/PYD/YPG Kürt’leri temsil ediyor diyenler Kürtlerin düşmanıdır"
YEREL HABERLER Dünya Beşten Büyüktür Derneği Genel Başkanı Sözen: ...
Borç altınla bastırdığı romanını sokak sokak dolaşarak satıyor
YEREL HABERLER Borç altınla bastırdığı romanını sokak sokak ...
Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda trafik kazası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda trafik kazası: 5 ...
Silvan Belediyespor - Kocaköy Belediyespor: 2:0
YEREL HABERLER Silvan Belediyespor - Kocaköy Belediyespor: 2:0
Ceylan Karavil Park AVM yazar İclal Aydın’ı kitap severle buluşturdu
YEREL HABERLER Ceylan Karavil Park AVM yazar İclal Aydın’ı kitap ...
Diyarbakır’da silah kaçakçıları polisten kaçamadı Polis ekipleri durdurdukları aracın gizli bölmelerinde 60 tabanca ve 121 adet şarjör ele geçirdi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da silah kaçakçıları polisten ...
Kadın öğretmenlerden, HDP önünde evlat nöbeti tutan annelere destek Öğretmenlerin ziyareti annelere güç verdi Anne ve babaları ziyaret edip destek veren öğretmenler: "Bizler birer anne ve öğretmen olarak buradayız" "Annelerin acılarını yüreğimizde hissediyoruz"
YEREL HABERLER Kadın öğretmenlerden, HDP önünde evlat nöbeti tutan ...
"CANLI VERİCİLİ ORGAN NAKLİNDE DÜNYA İKİNCİSİYİZ"
YEREL HABERLER "CANLI VERİCİLİ ORGAN NAKLİNDE DÜNYA İKİNCİSİYİZ"
HDP önündeki eylemde 75'inci gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 75'inci gün
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 75’inci günde Annelerin direnişi devam ediyor
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 75’inci ...
Başkan Beyoğlu, Bağlar sokaklarında halkla buluşuyor
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu, Bağlar sokaklarında halkla buluşuyor
Uygulamadan cephanelik çıktı
YEREL HABERLER Uygulamadan cephanelik çıktı
Diyarbakırlılar, Hatay zeytini tüketiyor
YEREL HABERLER Diyarbakırlılar, Hatay zeytini tüketiyor
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X