MİL-SEN yönetiminden, Diyarbakır'a çıkarma

Bir süre önce ilk genel kongresini yapan ve güçlü bir yönetim oluşturarak, kolları sıvayan MİLSEN yönetimi, Diyarbakır’a çıkarma yaptı.

Manevi İlkeli Liyakatli Sendikalar Konfederasyonu (MİLSEN) Genel Başkanı Mücahit Çelik, beraberinde MİL DİYANETSEN Genel Başkanı Celalettin Gül ile Diyarbakır’a çıkarma yapmak için geldi. Diyarbakır’da gerçekleşen toplantıda MİLSAĞLIK SEN, MİLBAYINDIRSEN, MİL EĞİTİMSEN yöneticileri, Diyarbakır MİL BAYINDIRSEN İl Başkanı Mehmet Şimşek, Diyarbakır MİL EĞİTİMSEN İl Başkanı İbrahim Yorulmaz, Bölgenin MİL SEN İl Başkanları, yardımcıları ve üyeleri katıldı.



“Hak, hukuk ve adalet kırmızı çizgilerimiz”

MİLSEN Konfederasyonu Genel Başkanı Mücahit Çelik, toplantıda açıklamalarda bulundu. Diyarbakır’da bir araya gelmekten dolayı, mutluluk yaşadığını aktaran Başkan Çelik, “Hak, hukuk ve adalet arayışını sonuna kadar devam ettirerek, özlemi duyulan sendikacılık şiarıyla, bütün paydaşlarımızla var gücümüzle gayret sarf edeceğiz. Gücün hukuku değil, hukukun gücüne inanan insanlarız. MİLSEN ailesi olarak, koşullar ne olursa olsun, haktan yana olmayı, her ne pahasına olursa olsun, zalimin karşısında susmamayı şiar edindik. MİLSEN adının, umut, güven ve liyakatin adı olması için, azimle mücadele edeceğiz. Bizden olsun veya olmasın, bütün kamu çalışanların sesi olma çabasında olacağız. İsrafçı, har vurup harman savuran ve aidat toplayan klasik sendikacılıktan ziyade, üyelerinin sorunlarıyla hemhal olup çözümler üreten, bunları kamuoyu ile paylaşan, hak arayan bir temel üzerine inşa edeceğiz. Paydaşlarımızdan aldığımız notları dosyalaştırıp, genel merkezimizde istişareler yaptıktan sonra, Ankara’da bakanlıklar düzeyinde konuyu ele alıp, çözümü noktasında takipçi olacağız. Ayrıca, ‘Önce ben, sonra ben, hep ben’ zihniyetiyle değil, ‘Biz’ kavramıyla konuları ele alacağız. Özellikle mağduriyet yaşamış, hakkı gasp edilmeye çalışılan, şiddete uğramış veya mobbinge maruz kalmış kamu çalışanlarımızın, haklarını arama noktasında sonuna kadar hareket edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.

Daha sonra toplantıda konuşan MİL SAĞLIKSEN Diyarbakır İl Başkanı Fatma Gökalp ise, mukaddes kent Diyarbakır’da, böylesi bir istişare toplantısı düzenlediği için çok mutlu olduklarını söyledi. Başkan Gökalp, “MİLSEN Genel Başkanımız Mücahit Çelik, MİL DİYANETSEN Genel Başkanımız Celalettin Gül ve ‘Manevi, İlkeli, Liyakatli Sendikacılık’ şiarıyla yola çıkan bütün paydaşlarımızla faydalı istişareler yaptık. Kendilerine bu nazik ve anlamlı ziyaretlerinden dolayı, il teşkilatımız adına teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” diye konuştu.

DİYARBAKIR 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:42

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