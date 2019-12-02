Diyarbakır'da yağmur caddeleri göle çevirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR'da dün gece başlayıp aralıksız devam eden yağmur, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Bazı caddelerin göle döndüğü kentte sürücüler de zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası dün gece başlayan yağmur, etkisini sabah da sürdürdü. Yağış nedeniyle kentteki bazı caddeleri su bastı. Yağmurun etkisiyle göle dönüşen caddelerdeki araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yayaların karşıdan karşıya geçmekte zorlandığı görülen kentte polis ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için önlem aldı.



DİYARBAKIR 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:09

ÖĞLE 12:13

İKİNDİ 14:46

AKŞAM 17:07

YATSI 18:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.