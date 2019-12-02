Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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DİYARBAKIR'da hafif ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Musa Anter Caddesi'nde meydana geldi. Murat Cengiz'in kullandığı 21 AG 523 plakalı hafif ticari araç ile Yunus Hangiller idaresinde 34 LP 6230 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobil bir sitenin bahçe duvarına çarparak dururken, her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.







DİYARBAKIR 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:43

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