Aslanspor deplasmanda 1 puanla döndü

Diyarbakır 1. Amatör Ligi B Grubu'nda mücadele eden Silvan Aslanspor deplasmanda karşılaştığı Diyarbakır Gazilerspor ile 00 berabere kaldı. Sezonun ilk yarısının son maçında Silvan Aslanspor deplasmandan 1 puanla döndü.

Diyarbakır Beyaz Tebeşir Stadında Silvan Aslanspor'u konuk eden Diyarbakır Gazilerspor maçına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Silvan Aslanspor ile Gazilerspor 90 dakika boyunca taraftara keyifli bir maç izletirken, her iki takımda 1 puana razı oldu. Diyarbakır deplasmanında rakibi Gazilerspor ile karşılaşan Silvan Aslanspor puan durumu hanesine 1 puan yazarak sezonun ilk yarısını kapattı.

Maçın 85. dakikasında oyuncular arasında çıkan tartışmada maçın hakemi tartışan iki sporcuya kırmızı kart gösterdi. Bu dakikadan sonra her iki takımda maça 10 kişi ile devam etti. Bu dakikadan sonra her iki takımın oyuncularının çabası sonucu değiştirmeye yetmeyince maçın hakeminin bitiş düdüğüyle maç 00 sona erdi.

