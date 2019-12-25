Öğretmenlerden alkışlanacak hareket: Köy okulunu koleje çevirdiler Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde bulunan ve bakımsızlıktan harabeye dönen TYSD Atatürk İlkokulu, müdür ve öğretmenlerin sayesinde onarıldı Bahşiler köyündeki okulu koleje dönüştüren öğretmenlerin çalışması takdir topladı

Fotoğraftaki bizim oto mu?

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır Eğil ilçesi Bahşiler köyünde bulunan ve bakımsızlıktan harabeye dönen okul, müdür ile öğretmenler tarafından onarıldı. Sponsor bulup öğrencilerin giysilerini de karşılayan öğretmenler, köy halkının takdirini topladı.

DİYARBAKIR 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:26

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 14:51

AKŞAM 17:12

YATSI 18:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.