Çocuklara akvaryum sürprizi

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Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi’ne bağlı Kardelen Kadın Merkezi’nde faaliyetlere katılan 46 yaş grubundaki çocuklar, bir alış veriş merkezinde bulunan akvaryuma giderek yeni yıl öncesinde anneleriyle beraber vakit geçirip, balıklar hakkında bilgilendirildi.

Bağlar Bağlar Belediyesi’ne bağlı Kardelen Kadın Merkezi’nde faaliyetlere katılan 46 yaş grubundaki çocuklar, eğitmenler eşliğinde gördükleri eğitimlerin yanı sıra sosyal faaliyetlere de katıldı. 28 çocuk, anneleriyle beraber Ceylan Karavil AVM’de bulunan akvaryumda dünyanın dört bir yanından getirilen farklı balıkları izleyerek keyifli gün geçirdi. Akvaryumdaki balıkları inceleyerek öğretmenlerinden balıklar hakkında bilgi alan miniklerin heyecanı ve mutluluğu eğlenmelerine yansıdı. Balıkları hayranlıkla izleyen çocuklar, velileri ve eğitmenleriyle beraber hatıra fotoğrafı çektirdi.

DİYARBAKIR 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:00

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