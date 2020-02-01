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Kulp ilçesi kara teslim oldu

İHA

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, 30 santimetreyi ulaştı.

Kulp ilçesi kara teslim oldu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, 30 santimetreyi ulaştı.
Kulp ilçesinde etkisini devam ettiren kar yağışından dolayı ekipler sabahın erken saatlerinde yol açma çalışmalarına başladı. Yağan kardan dolayı bazı araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Kar kalınlığının ilçe merkezinde 10, kırsal kesimlerde 30 santimetre olarak ölçüldüğü belirtildi.
Öte yandan Kulp ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 30'a yakın köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yollarının açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

DİYARBAKIR

01 Şubat 2020 Cumartesi

  • İMSAK 05:54
  • GÜNEŞ 07:17
  • ÖĞLE 12:38
  • İKİNDİ 15:24
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  • YATSI 19:06
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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