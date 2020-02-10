Diyarbakır’da 2003 yılında yapılan 7 katlı apartmanın bodrumu, kaynağı belli olmayan bir yerden su almaya başladı. Elazığ’da meydan gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle birlikte suyun şiddeti artarken, binanın taşıyıcı kolonları su altında kaldı. Sakinler, binanın kolonlarının zarar gördüğünü belirterek sorunun çözümü için yetkililere çağrıda bulundu.

Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 233. sokakta 2003 yılında yapılan 7 katlı Göçeri apartmanı, Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından kaynağı belli olmayan bir yerden su almaya başladı. Kayapınar Belediyesi’ne başvuran bina sakinleri, belediyeden suyun az olduğunu ve kendi imkanlarınızla tahliye edebilirsiniz cevabını aldı. Suyun şiddetinin arttığını ve taşıyıcı kolonların su altında kaldığını kaydeden bina sakinleri, tedirgin olduklarını belirterek, yetkililerin soruna çözüm bulmasını istedi.



Belediye yetkililerden ‘Su azdır kendiniz tahliye edin yanıtı

Bina yöneticisi Abdullah Yetiş, apartmanda oturanlar olarak tedirgin olduklarını ve yetkililerin biran önce bina bodrumunda gelen suyun kaynağını bulmasını istedi. Binanın altında suyu fark ettiklerini ve 17 Ocak’ta belediyeye dilekçe verdiklerini kaydeden Yetiş, kendisinin video çekip Kayapınar Belediyesi yetkililerine gösterdiğini kaydetti. Yetiş, “Belediye yetkilileri ‘Su azdır, kendi imkanlarınızla tahliye edebilirsiniz’ dediler. Motora bile gerek yok dediler, bir eleman tutup boşaltın dediler. Kamera ekibi geldi, bizim binanın tesisatlarını kontrol etti. ‘Hiçbir sızıntı, çatlaklık yok’ dediler. Depremden sonra bu suyun daha çok çoğaldığını fark ettik. Bu sefer motorla iki defa biz kendi imkanlarımızla adam tutup suyu tahliye ettik. Şuan su dolmuş şekilde, endişemiz ve kokumuz var. Birde bu depremden sonra oldu. Kolonları, temeli çürütüp zamanla binanın yıkılmasına bile sebep olabilir diye korkuyoruz. Yetkililerden tek bir isteğimiz var gelip çözsünler bu sorunu. Bütün gereken resmi dilekçelerimiz de vermişiz. Muhtemelen rögar suyudur, kokulu bir sudur. Koku mahalleye bile yayılmış bir şekilde. Belediye kendi rögarlarını perşembe günü gelip kontrol etti. Caddedeki yakın rögarlara kamerayla baktık dediler. Hiçbir sıkıntı yok diyorlar. Onlarda bir sıkıntı yok, bizde bir sıkıntı yok bu suyun nereden geldiğini bilemiyoruz. Bina ile toplantı yaptık, bina hiçbir şeyden kaçmıyor. Sorunu çözelim gereken tedbirleri biz yine alırız. Ama yeter ki bu suyun kaynağını bulalım, suyu durduralım. Gereken ne ise biz yaparız. Binanın su deposunu, bulunduğumuz bodrumu, tavanları, yerleri her tarafı kuru, sadece yerin dibinden çıkan bir su var. Hemen hemen binanın bütün taşıyıcı kolonların yarısı su altında şuan. İlk başta su çok azdı, depremden sonra şiddeti daha da arttı. Yetkililere çağrımız yardım etsinler, bu suyun kaynağını bulsunlar. Bütün bina olarak endişemiz var. Biz bina olarak da her şeye hazırız. Bizlik bir şey ise biz yol göstersinler biz masraftan da kaçmıyoruz” dedi.

DİYARBAKIR 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:47

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