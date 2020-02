Diyarbakır’da satranç müsabakaları tamamlandı

Diyarbakır’da okullar arası spor müsabakaları tüm hızıyla devam ediyor. Atıcılık il müsabakalarının ardından, satranç yarışmaları da tamamlandı.

Birçok spor branşında söz sahibi olan Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, genç kızlar satranç müsabakalarında kürsüye çıktı ve üçüncülük kupasının sahibi oldu. Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdiresi Ufuk Yakut, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, her alanda başarılı olmayı hedefleyen bir okul olduklarını söyledi. Yakut, “Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve idarecilerimizle gönül birliği yaptık. Bir aile gibi olduk. Bu birlik ve beraberlik sayesinde her alanda güzel işlere imza atmaya başladık. Okulumuzun eksiklerini gidererek, spor alanına büyük bir ağırlık verdik. Her branşta faaliyetlere başladık. Basketbol, atıcılık, halk oyunları ve satranç branşlarında çok önemli işlere imza attık. Atıcılıkta Diyarbakır şampiyonu olarak Türkiye finallerine katılma hakkını elde ettik. Şimdi de okulumuza satranç branşında madalya kazandırdık. Bu başarılar ve elde edilen dereceler birlik ve beraberlikle sağlandı. İnşallah bu sıçramayı devam ettirerek Türkiye’nin en başarılı okulu olacağız” dedi.



Erkan Anlı’ya teşekkür

Elde edilen başarıda önemli emeklerin olduğuna dikkat çeken Yakut, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hocalarımızın sportif başarılarda bireysel çabalarının çok fazla olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Gerçekten ailesine vakit ayırmayıp, öğrencisinin dersiyle ilgilenen ve zaman gözetmeyen öğretmenlerimiz var. Bu öğretmenlerimizin bireysel yetenekleri de bulunmaktadır. Satranç eğitimini bilişim teknolojileri öğretmenimiz Erkan Anlı verdi. Kısa sürede öğrencilerimizi il şampiyonasına hazırladı. Kızlarımız da verilen eğitimlerin ardından derece yaptılar ve bize gümüş madalya kazandırdılar. Okulumuzun beden eğitimi öğretmenlerinden Remzi Atlı hocamız da eski milli atletlerden. Eğitmenlik konusunda kendisini çok iyi geliştirdi. Atletizm ve basketbolda çok iyi bir durumda. Bu konuda parmakla gösterilecek isimlerin başında yer alıyor. Öğrencilerimizi bu branşlarda da Remzi hocamıza emanet ettik. O da bu konuda göğsümüzü kabartan derecelere imza attı. Bu anlamda hem okulumuz hem de ben çok şanslıyız. İyi ki öyle değerli hocalarımız var. Onlarla gurur duyuyoruz.”

Yakut, elde edilen başarılarda emeği olan öğretmen ve öğrencilere teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

