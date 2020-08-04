Bağlar Belediyesi eğitim kurslarından büyük başarı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bağlar Belediyesi eğitim kurslarından büyük başarı

İHA

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde, üniversite adayları için Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ücretsiz verilen hazırlık kursları TYT ve AYT'de büyük başarı gösterdi.

Bağlar Belediyesi eğitim kurslarından büyük başarı

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde, üniversite adayları için Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ücretsiz verilen hazırlık kursları TYT ve AYT’de büyük başarı gösterdi.
Bağlar Belediyesinin maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocukları için geçen yıl hizmete açtığı eğitim merkezi kısa sürede ilçe halkının umudu haline geldi. AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından kütüphaneden eğitim merkezine dönüştürülerek üniversite adayları için TYT ve AYT alanlarında kurs veren merkez, ilk yılında tarihi bir başarıya imza attı. Modern teknolojik imkanlarla donatılan merkezde uzman eğitimciler eşliğinde eğitim gören öğrenciler, TYT’de yüzde 100 ve AYT’de yüzde 78.46 gibi önemli başarılar elde ederek örgün ve özel eğitim veren bir çok eğitim kurumunu geride bırakarak belediye için gurur kaynağı oluşturdu. Pandemi öncesinde örgün eğitim alan öğrenciler, pandemiden sonra da merkez tarafından video konferans yöntemiyle sağlanan uzaktan eğitimden yararlanarak geçtiğimiz günlerde açıklanan TYT ve AYT sınavlarında muazzam başarılar yakalayarak hayallerine bir adım daha yaklaşmanın mutluluğunu yaşadılar.

Hem veliler hem öğrenciler tablodan dolayı mutlu
Öğrenci velileri, sağlanan imkanların bu başarıda önemli rol oynadığına dikkat çekerek Bağlar halkına bu imkanı sağlayan Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na teşekkür etti. Veliler, “Böyle bir imkan sağlanmamış olsaydı çocuklarımızı özel kurslara gönderemezdik. Belediyemiz özel okulları ve özel kursları aratmayan koşullarda ücretsiz eğitim vererek çocuklarımızın geleceğine ışık tuttu. Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu başta olmak üzere eğitim merkezinde görev yapan hocalarımıza ve belediye çalışanlarına teşekkür ediyoruz” dedi.

“Elde edilen başarıdan dolayı çok mutluyuz”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük önem verdiği ve eşi Emine Erdoğan’ın da öncülük ettiği eğitim seferberliğine destek vermek amacıyla bu çalışmayı geçen yıl hayata geçirdiklerini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, öğrencilerin elde ettiği başarılarla gurur duyduklarını kaydetti. Beyoğlu, “Eğitim merkezimizde yer alan eğitmenlerimizin, yöneticilerimizin ve rehberlik birimimizin etkin ve uyum içinde çalışmasıyla elde edilen başarı bu başarıdan dolayı tüm ekibimizi tebrik ediyorum. Çocuklarımızın geleceğine katkı sağlayarak onları hayallerine bir adım daha yaklaştırdığımız, aynı zamanda da ailelerimize bu anlamda yardımcı olabildiğimiz için çok mutluyuz. Öğrencilerimizin başarılarının daim olmasını diliyor ve hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Bu yıl da hizmet verecek
Bağlar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde, üniversite adayları için Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlen hazırlık kursları 20202021 eğitim ve öğretim yılı için yeniden kayıt almaya başlayacak. Başkan Beyoğlu, geçen yıl 500’e yakın öğrencinin ücretsiz olarak faydalandığı eğitim merkezinin aynı koşullarda bu yıl da maddi imkansızlıklardan dolayı özel kurslara gidemeyen öğrencilere hizmet vereceğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

HDP önünde evlat nöbetini sürdüren baba Şevket Bingöl: "Oğlumun hayali polis olmaktı onu da bunlar bırakmadı"
YEREL HABERLER HDP önünde evlat nöbetini sürdüren baba Şevket ...
Hasuni Mağaralarında turizm canlandı
YEREL HABERLER Hasuni Mağaralarında turizm canlandı
Malatya'daki deprem Diyarbakır’da da hissedildi
YEREL HABERLER Malatya'daki deprem Diyarbakır’da da hissedildi
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 337'nci gününde Oğlu teröristler tarafından kaçırılan anne Saadet Ödümlü: "Oğlum gelince benim bayramım olacak"
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 337'nci ...
Kaybolan Miraç’ı arama çalışmaları 5’inci gününde Ekipler mezarlıkları karış karış aradı
YEREL HABERLER Kaybolan Miraç’ı arama çalışmaları 5’inci ...
Miraç, 5'inci günde iz takip köpekleriyle aranıyor 
YEREL HABERLER Miraç, 5'inci günde iz takip köpekleriyle aranıyor 
Kestikleri 51 kurbanı 400 aileye dağıttılar
YEREL HABERLER Kestikleri 51 kurbanı 400 aileye dağıttılar
Havuz ve göletlerde 'koronavirüs' riski
YEREL HABERLER Havuz ve göletlerde 'koronavirüs' riski
Gülistan Doku'nun görüntülerini inceleyen bilirkişi: Suda, yüksekten düşmeye bağlı hareketlilik yok
YEREL HABERLER Gülistan Doku'nun görüntülerini inceleyen bilirkişi: ...
Diyarbakır'da pazar yeri kavgasında silahlar konuştu: 12 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da pazar yeri kavgasında silahlar konuştu: ...
Diyarbakır'da işportacıların yer kapma kavgası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da işportacıların yer kapma kavgası: 5 ...
Diyarbakır'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı 
YEREL HABERLER Diyarbakır'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 ...
Diyarbakır'da bayram dönüşü feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da bayram dönüşü feci kaza: 1 ölü, 5 ...
Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan esnafa bayram ziyareti
YEREL HABERLER Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan esnafa bayram ...
Eğil’de tarihi mekanlar ve baraj gölü ziyaretçi akınına uğradı Türbe ziyaretinin ardından vatandaşlar tekne turu da atıyor
YEREL HABERLER Eğil’de tarihi mekanlar ve baraj gölü ziyaretçi ...
Teslim olan terör örgütü üyelerinin ifadeleri kan dondurdu Teröristler ifadelerinde erkek çocuklara dahi tecavüz edildiğini, nasıl dağa götürüldüğünü anlattı PKK'nın Diyarbakır annelerinden rahatsızlığı teslim olan teröristlerin ifadelerine yansıdı
YEREL HABERLER Teslim olan terör örgütü üyelerinin ifadeleri kan ...
HDP'lilerin evlat nöbetindeki anne ve babaları tehdit ettiği iddiası Diyarbakır’da evlat nöbetindeki Celil Begdaş, HDP’lilerin kendisini tehdit ettiğini iddia etti Bagdaş: “Biz ölümden korkmuyoruz. Oğlum kaçırıldığı gün ben öldüm ve bize ölüm vız gelir”
YEREL HABERLER HDP'lilerin evlat nöbetindeki anne ve babaları tehdit ...
Herkes bayramda evinde, aileler ise evlatlarının yolunu gözlüyor Diyarbakır’da HDP il başkanlık binası önündeki ailelerin evlat nöbeti 336’ıncı gününde
YEREL HABERLER Herkes bayramda evinde, aileler ise evlatlarının ...
Kaybolan Miraç'ı arama çalışmaları 3. gününde sürüyor
YEREL HABERLER Kaybolan Miraç'ı arama çalışmaları 3. gününde sürüyor
4 gündür kayıp olan Miraç, Dicle Nehri'nin dibinde aranıyor
YEREL HABERLER 4 gündür kayıp olan Miraç, Dicle Nehri'nin dibinde ...
Bağlar belediyesi çalışıyor, ilçe güzelleşiyor
YEREL HABERLER Bağlar belediyesi çalışıyor, ilçe güzelleşiyor
Diyarbakır’da akıllara durgunluk veren bir düğün daha Diyarbakır’da maskesiz, mesafesiz ve havaya ateş açılarak koronanın gelişine halay çekildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da akıllara durgunluk veren bir düğün ...
DÜ’den 'Kürtçe tez yazımı yasaklandı' iddiasına ilişkin açıklama
YEREL HABERLER DÜ’den 'Kürtçe tez yazımı yasaklandı' iddiasına ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X