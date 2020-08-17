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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çermik Kale Barajında çalışmalar sürüyor

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Diyarbakır'a yapılan yatırımlarla kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Diyarbakır ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynayacağı belirtildi.

Çermik Kale Barajında çalışmalar sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Diyarbakır'a yapılan yatırımlarla kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Diyarbakır ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynayacağı belirtildi.
DSİ son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaya devam ediyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.
Diyarbakır ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Diyarbakır Çermik Kale Barajı’nda gövde dolgusunun tamamlandığı ve çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, çalışmaları devam eden barajın tamamlanması ile 139 bin 420 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını söyledi.
"Bölge insanına ek gelir sağlanacak"
Genel Müdür Yıldız, "Diyarbakır Çermik Kale Barajının temelden 79 metre yükseklikte olup 183 bin 490 metreküp su biriktirme hacmine sahiptir. Barajın tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artarak, hem de yörede ürün çeşitliliğini sağlanacaktır" dedi.

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