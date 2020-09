Karantinaya alındıkları evi ateşe verip, gazetecilere saldırdılar (2)

GGC: GAZETECİLERE SALDIRI KABUL EDİLEMEZ

DHA muhabiri Emrah Kızıl ile İHA muhabiri Murat Başal'a yapılan saldırıya ilişkin Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nden (GGC) yapılan yazılı açıklamada, gazetecilere saldırının kabul edilemez olduğu ifade edildi. Saldırganların savcılık tarafından serbest bırakılmasına da tepki gösterilen açıklamada, şöyle denildi:

"Meslektaşlarımız, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından grubun elinden güçlükle kurtarılmış, daha sonra polis merkezine sığınmışlardır. Saldırganlar güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınırken, meslektaşlarımız şikayetçi olmuşlardır. Meslektaşlarımızın devam eden şikayetlerine rağmen, olayın şüphelileri Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile serbest bırakılmıştır. Görevi sadece gerçekleri kamuoyuna aktarmak olan gazetecilere yapılan saldırı ne kadar vahimse, kesici aletlerle meslektaşlarımızın canına kast eden şüphelilerin serbest bırakılması da o derece vahimdir. Faillerin serbest bırakılması, canı pahasına mesleğini devam ettirmeye çalışan gazetecilerin can güvenliğinin kalmadığının göstergesidir. Elinde bıçaklarla gazetecilere hunharca saldıran faillerin serbest bırakılmasının, bu kişileri bundan sonra da cesaretlendireceğinden derin bir endişe duyuyor, bu endişemizi de Sayın Cumhuriyet Savcısı'nın dikkatlerine sunuyoruz. Zira bu kişiler, artık meslektaşlarımızın da taraf olduğu bir soruşturmanın şüphelisidirler. Hiç tanımadığı insanlara bıçaklarla saldırabilecek cüret ve cesareti bulan bu kişilerin, kendisinden şikayetçi olan bir meslektaşımızla sokakta karşılaştığında neler yapabileceğini Sayın Cumhuriyet Savcısı'nın takdirine bırakıyoruz. Yaşanan bu olay, mesai mefhumu gözetmeden her an görev başında olan basın mensuplarını ziyadesiyle üzmüş ve endişelendirmiştir. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti olarak yaşanan bu olayı kınıyor, meslektaşlarımıza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor ve bu olayın takipçisi olacağımızı deklare ediyoruz. Gazetecilerin sokakta özgürce ve güvenlik içinde çalışabilmeleri için yetkili makamların gerekli hassasiyeti göstermesini, meslektaşlarımıza saldıran bu kişilerle ilgili soruşturmanın da aynı hassasiyetle yürütülmesini talep ediyoruz."DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2020-09-09 16:29:32



