Diyarbakır'da PKK operasyonunda eski HDP'li milletvekilleri gözaltına alındı



Emrah KIZIL-Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kobani olaylarıyla ilgili 7 ilde başlatılan terör örgütü PKK/KCK operasyonunda, HDP'nin eski milletvekilleri Altan Tan, Emine Ayna, Ayla Akat ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) HDP'li üyesi Ali Ürküt ile bazı şüpheliler Diyarbakır'da gözaltına alındı. Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2014'te, 37 kişinin yaşamını yitirdiği, 'Kobani olayları' olarak bilinen terör eylemlerine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı alınan aralarında HDP'nin eski milletvekilleri Altan Tan, Emine Ayna, Ayla Akat ile RTÜK'ün HDP'li üyesi Ali Ürküt ile bazı şüpheliler Diyarbakır'daki adreslerinde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolleri için Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne getirildi. Şüphelilerin hastanedeki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya götürüleceği bildirildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Burak EMEK

2020-09-25 10:48:24



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