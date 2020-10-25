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Vali Karaloğlu: "Eğil, Diyarbakır'da turizmi geliştiren lokomotif merkezlerden biri olacak"

İHA

Vali Karaloğlu: "Eğil, Diyarbakır'da turizmi geliştiren lokomotif merkezlerden biri olacak"

– Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, doğal güzellikleriyle, kültürüyle, tarihiyle önemli bir inanç merkezi olan Eğil’de koordinasyon toplantısına katıldı.
İlçe koordinasyon toplantıları düzenleyerek ilçelerin sorunlarını yerinde gören Vali Karaloğlu, geçtiğimiz hafta Çermik ve Çüngüş’te gerçekleştirdiği toplantıların ardından Eğil’de de bir toplantı yaptı. Toplantı öncesi ilçeye bağlı Dere Mahallesinde devam eden yol çalışmasına yönelik, alanda bir inceleme yapan Vali Karaloğlu, Çetinkaya ve Karakoç Küme Evlerine giden yollardaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerinin ardından Vali Karaloğlu, ilçe koordinasyon toplantısı için Eğil Halk Eğitim Merkezine geçti. Eğil’in sorunlarının tüm yönleriyle masaya yatırıldığı toplantıda yetkililer tarafından devam eden çalışmalar ve planlanan projeler hakkında birer sunum yapıldı.

Diyarbakır turizmini geliştirecek önemli bir merkez
Koordinasyon toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Karaloğlu, Eğil’in Diyarbakır’da çok önem verdikleri ilçelerden bir tanesi olduğunu belirterek, “Bu şehir bir kültür şehri, bu şehir bir medeniyet şehri, bu şehir bir inanç merkezi. Diyarbakır’da turizmi geliştireceksek, elbette ki onun bir parçası her zaman Eğil olacak” dedi.
Kur’anı Kerim’de ismi geçen Hz. Elyasa ve Hz. Zülkifl peygamberlerin kabirlerinin yer aldığı Eğil’in sadece kültürü ve tarihi ile değil doğal güzellikleri bakımından da önemli ilçelerden bir tanesi olduğunu ifade eden Vali Karaloğlu, antik çağdan bu yana hep yerleşim alanı olarak kullanılan ilçede bulunan ve Asurlar döneminde inşa edilen Eğil Kalesine yönelik olarak Büyükşehir Belediyesinin bir proje çalışması yürüttüğünü dile getirdi.
Proje tamamlandığında Eğil Kalesi ile ziyaret tepesinin bütünleşmiş olacağına değinen Vali Karaloğlu, bu sayede vatandaşların Eğil Kalesinin ardından yürüyerek ziyaret tepesine gelerek peygamber kabirlerini de ziyaret edebileceklerini sözlerine ekledi.

Organik üretime destek
Eğil’in tarım ve hayvancılıktaki önemine de vurgu yapan Vali Karaloğlu, geçtiğimiz hafta içerisinde yapılan sert kabuklu meyveler değerlendirme toplantısında 2021 yılının Diyarbakır için sert kabuklu meyveler yılı olarak ilan ettiklerini, badem üretimi ile öne çıkan Eğil’in aynı zamanda bağcılıkla da önemli bir noktada olduğunun altını çizdi. Organik tarımla ilgili olarak Eğil’in kendisine ait bir markasının olduğuna işaret eden Vali Karaloğlu, “Barajın karşı yamacında kalan 5 köyümüzün bölgesinde oluşturulan Eğil organik markasıyla üretilen ürünlerin daha iyi değerlendirilmesi, onların pazara indirilmesi, rafa ulaştırılması noktasında vatandaşımıza destek verilmesi yönünde, Tarım Orman İl Müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Dairesi, yerelde Kaymakamlık ve Eğil Belediyesi olarak vatandaşımızın özellikle organik ürünlerini üretmesi ve tüketiciye ulaştırması noktasında gayretimiz ve çalışmamız olacak” diye konuştu.

Yeni futbol sahası için çalışmalar 19 Kasımda başlayacak
Vali Karaloğlu, Eğil’in genç bir nüfusu sahip olduğunu, aynı zamanda ilçede bir futbol takımı bulunduğunu belirterek 19 Kasım'da Eğil’e sentetik çim sahası ve tribünleri olan sahanın inşaatına başlanacağı müjdesini verdi.
Eğitim konusunda Eğil’in hem okul ihtiyacı hem sınıf mevcutları bakımında iyi olduğunu dile getiren Vali Karaloğlu, ileride yenileme ve bakım noktasında yatırımlar yapılabileceğini ifade etti. İlçeye 25 yataklı bir hastane yapılması konusunda Sağlık Bakanlığı’nca proje yürütüldüğünden bahseden Vali Karaloğlu Büyükşehir Belediyesinin de park alanları oluşturulması ile kırsaldaki yollarla ilgili asfaltlama ve stabilize yol çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

İnanç ve kültür rotası projesinde önemli bir merkez
Mezopotamya altın üçgeni olarak bilinen ve bölgenin üç önemli ili Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa’yı kapsayan İnanç ve Kültür Rotası Projesine yönelikte değerlendirmelerde bulunan Vali Karaloğlu, Eğil’in Diyarbakır'da turizmi geliştiren lokomotif merkezlerden olacağı müjdesini verdi.
Daha sonra ilçe merkezindeki bir işletmede vatandaşlarla çay eşliğinde sohbet gerçekleştiren Vali Karaloğlu, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi, çocuklara oyuncaklar hediye etti.
Buradan kaymakamlığa geçerek İlçe Kaymakamı İdris Arslan ile görüşen Vali Karaloğlu, ardından Eğil Barajını ziyaret ederek baraj alanında devam eden çevre düzenlemesini yerinde inceledi. Sonrasında peygamber kabirlerine de bir ziyaret gerçekleştiren Vali Karaloğlu, yine ilçede yeni yapılan iş yerlerinde ve Büyükşehir Belediyesine ait ücretsiz çorba ikramı yapılan stantlarda incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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