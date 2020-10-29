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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çemişgezek Kaymakamı hakkında soruşturma devam ediyor

İHA

Çemişgezek Kaymakamı hakkında soruşturma devam ediyor

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan Tunceli’nin Çemişgezek İlçe Kaymakamı hakkında soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, bazı medya kuruluşlarında bir kaymakamın bulunduğu aracın trafik kazası yapmasının ardından başlatılan soruşturmayla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması ihtiyacının doğduğu belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu trafik kazası Elazığ’da 24 Ekim 2020 tarihinde meydana gelmiş, şüpheli kaymakam M.G. hakkındaki soruşturmayla ilgili ilk işlemler Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılmıştır. Bilindiği üzere 5271 sayılı CMK'nun 161/6 maddesi gereğince ‘Vali ve kaymakamların kişisel suçları hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisinin, görev yaptıkları yerin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki il Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğu’ düzenlenmiştir. Şüpheli Kaymakam M.G.'nin halen Elazığ ili yargı yetkisi çevresinde bulunan Tunceli ili Çemişgezek ilçesi Kaymakamı olarak görev yapıyor olması nedeniyle soruşturma yetkisi de Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına aittir. Soruşturma titizlikle devam etmekte olup bazı haber ve paylaşımlarda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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