Öz Sağlık-İş Sendikası Diyarbakır Şubesi Olağan Genel Kurulu yapıldı

Öz Sağlık-İş Sendikası Diyarbakır Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Bir otelde düzenlenen genel kurula katılan Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, olağan kurulun başarılı geçmesi ve sağlık camiası için hayırlara vesile olmasını diledi.

Çalışma hayatında birçok sorun olabildiğine işaret eden Sert, "Bu sorunların birini çözüyorsunuz başka sorunlar gündeme geliyor ama Öz Sağlık-İş Sendikası ve Hak-İş olarak sorunların takipçisiyiz. Buna göre çalışma yürüten bir anlayışla mücadelemizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.