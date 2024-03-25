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        Öz Sağlık-İş Sendikası Diyarbakır Şubesi Olağan Genel Kurulu yapıldı

        Öz Sağlık-İş Sendikası Diyarbakır Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 22:04 Güncelleme: 25.03.2024 - 22:04
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        Öz Sağlık-İş Sendikası Diyarbakır Şubesi Olağan Genel Kurulu yapıldı
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        Öz Sağlık-İş Sendikası Diyarbakır Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

        Bir otelde düzenlenen genel kurula katılan Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, olağan kurulun başarılı geçmesi ve sağlık camiası için hayırlara vesile olmasını diledi.

        Çalışma hayatında birçok sorun olabildiğine işaret eden Sert, "Bu sorunların birini çözüyorsunuz başka sorunlar gündeme geliyor ama Öz Sağlık-İş Sendikası ve Hak-İş olarak sorunların takipçisiyiz. Buna göre çalışma yürüten bir anlayışla mücadelemizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Diyarbakır Milletvekilli Mehmet Sait Yaz, İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, hastanelerin ve sağlık kuruluşlarının yöneticileriyle sendika üyelerinin katıldığı genel kurulda aday olan Mehmet Aküzüm yine şube başkanlığına seçildi.

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