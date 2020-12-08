648 kilogram uyuşturucuyu menfezde saklamışlar

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Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, menfezde çalılarla gizlenmiş vaziyette 648 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Yıldırım7 operasyonu kapsamında Lice ilçesi Hedik Mahallesi kırsalında icrasına başlanılan narkoterörizmle mücadele operasyonunun başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, “Söz konusu operasyonda giriş kısmı çalılar ile gizlenmiş menfez içerisinde 648 kilogram toz esrar ele geçirilmiştir. Ele geçirilen esrar maddesi ve delil niteliği taşıyan diğer malzemeler muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir” denildi.

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