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Esnaf istedi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi harekete geçti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin en işlek bölgesi olan Sanat Sokağını yenileme çalışması başlattı

İHA

Esnaf istedi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi harekete geçti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin en işlek bölgesi olan Sanat Sokağını yenileme çalışması başlattı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun Yenişehir ziyaretinde esnafın ‘Sanat Sokağı yenilensin’ talebi üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, sokağı baştan sona yenilemek için çalışma başlattı.
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun Yenişehir ilçesi ziyaretinde esnafın ‘Sanat Sokağı yenilensin’ talebi üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların uğrak yeri ve kentin en önemli sokaklarından biri olan Sanat Sokağını A’dan Z’ye yeniliyor. Zemin ve peyzajında sorunlar yaşanan sokağa köklü çözüm üretmek amacıyla Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon ile Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlıkları ortaklaşa çalışma yürütüyor.
Sokak sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Sanat Sokağının zemininde yaşanacak bozulmalara karşı baskılı asfalt çalışması gerçekleştirecek baskılı asfalt ile birlikte estetik bir görünüme kavuşacak olan Sanat Sokağı, özellikle kış aylarında insanların yürümekte zorlandığı ve çamur deryasına dönen manzaralardan da kurtulmuş olacak.

Kent mobilyaları yenilenecek
Yürüyüş alanlarının da baskılı asfaltla değerlendirileceği yenileme çalışmasında Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, sokakta peyzaj çalışmaları yapacak. Tamamlanacak altyapı çalışmalarından sonra üstyapı çalışmalarında, sokakta kullanılamaz durumda bulunan tüm kent mobilyaları yenilenecek. Peyzaj çalışmalarında sokağın her iki bölümünün yan taraflarına vatandaşların dinlenebileceği kamelyalar ve oturma bankları yerleştirilecek. Sokakta son olarak yeşillendirme çalışması başlatılacak.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Sanat Sokağında başlattığı peyzaj ve düzenlenme çalışmalarını 2021 nisan ayında tamamlanması bekleniyor.

“Projenin onayının ertesi günü, çalışmaların başlaması bizi sevindirdi”
Ofis Sanat Sokağı Güzelleştirme Koruma Derneği Genel Sekreteri Ümit Umdu, proje onaylandıktan sonraki gün çalışmaların başlamasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Umdu, “Valimize bu projeye yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. 2 yıldan beri biz bunu bekliyorduk, 2 yılın sonunda valimizin oluruyla karar verildi. Yenişehir Kaymakamlığı desteğiyle, sağ olsun çok desteği oldu. Bu anlamda esnafın çok güzel mutluluğu var, özellikle bu pandemi döneminde kötü geçen günlere nazaran sevindirici haber olduğunu dile getirmek istiyorum. Esnafların tepkisi olumlu kazançları konusunda beklentileri var. Ofis Sanat Sokağı Güzelleştirme Koruma Derneği ve esnaflarımız adına valimize çok teşekkür ediyoruz. Projede kafeler ön alan kullanabilmeleri için ve çocuk alanları oldu. Onun dışında akşamları gezmeye gelenler çocuklarını parka bıraktıktan sonra oturmaları için alanları yerleştirildi. Sadece ticari amaçlı değil de hizmet amaçlıda oldu. Sanat Sokağı isminden uzak kalmıştı, ama valimizin desteğiyle bu gerçekten sanat adını alarak, ileriki süreçlerde sanat adına yapacağımız etkinlikleri gerçekleştirmek adına sokağın yenilenmesinde çok mutlu olduk. Bizi için sürpriz oldu, bir anda yarın başlayacağız demeleri, ertesi günü çalışmaları görünce bunun gerçek anlamda yapılacağını görmek bizi mutlu etti. Allah’ın izniyle bu sokak bittiğinde yapacağımız ilk proje pandemi bitimiyle beraber yöresel sanatçılarımızla bir açılış programı yaparak valimiz ve Yenişehir kaymakamımıza derneğimiz adına bir plaketle teşekkür etmek istiyoruz. Bu sokak yapıldıktan sonra sahiplenmesi gerek, esnaflarımızda üstüne düşeni yapması gerek” dedi.

Pandemi etkiledi proje moral oldu
Sanat sokağında kafe işletmecisi olan Mehmet Aslanal ise pandemi süresince işlerinin kötü gittiğini yapılan proje ile moral ve motivasyonlarının arttığını söyledi. Aslanal, “Bu dönemde işlerimiz düşmüştü, bu projenin ortaya çıkması ve yürürlüğe girmesi moral ve motivasyonumuz oldu, bu yönden teşekkürlerimizi iletiyoruz, çok mutluyuz. Buranın yerel halkı ve diğer bölgelerdeki vatandaşlar gelip rahatlıkla gezecekleri yer olacak inşallah. Sanat Sokağı sanatın üst seviyesine kavuşacağını ümit ediyoruz” diye konuştu.

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