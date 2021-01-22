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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Diyarbakır’da et entegre tesisinin açılışını yaptı

İHA

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Diyarbakır’da et entegre tesisinin açılışını yaptı

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir, entegre et tesisinin açılışını gerçekleştirdi.
Şanlıurfa Diyarbakır karayolunda bulunan Besi Organize Bölgesindeki bir entegre et tesisin açılışına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat ile kamu kurum müdürleri ve davetliler katıldı. Kurdele kesimi öncesi açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek konuşmasına başladı. Tesisin çok güzel olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, "Burası gerçekten çok güzel bir tesis hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Silvan Barajı bölgesini inceledik sabah saatlerinde. Diyarbakır’a buradan bir müjdeyi vermek istiyorum, inşallah görev süremiz dolmadan buranın bitmesi konusunda söz veriyoruz. Eski Bakanımız buralar için çok büyük bir gayret göstermiştir. Bizler de o bayrağı devralarak devam ettirdik. Organize Sanayi Bölgesinin kalkınmasında ve Silvan Barajının mimarı ve yapımında da yer almıştır. Tabii ki bölgenin yaşadığı kara günlerde de hayatlarını tehlikeye atarak Silvan Projesinde de çok büyük katkılar koymuş çok değerli bir insanımız. Burada katkısı olan tüm milletvekillerimize ve herkese çok teşekkür ediyorum. Burada hak ile batılın bir savaşı var. Burada insanlarımız terörle değil, güzelliklerle anılması lazım. Bugün burada çok güzel bir tesisin açılışını gerçekleştiriyorum. Devlet her türlü imkanıyla buradadır ve 58 tesisin 56'sında devletin eli ve katkısı bulunmaktadır. Elbette devletin eli ve katkısı olacaktır. Verimli işletecek ellere de teslim etmiş oluyoruz. Bunların sayısını artırmamız lazım. Bölge insanımızın refahını artırmamız lazım. Çiftçimizin ve üreticimizin gelirini artırmamız lazım. Bu anlamda ben bu tesisin açılışında katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. Zor şartlarda bu güzel tesisin ülkemize kazandırdığı için işletmemizin sahibine de teşekkür ediyorum. Et ve Süt Kurumuzun da müjdesini vermek istiyorum. En kısa sürede Organize Sanayi Bölgemize getireceğiz. Et ve Süt Kurumunun da buraya gelmesiyle bir yandan kesim, bir yanda da entegre ve bir taraftan da atıkların bertaraf edileceği bir Organize Sanayi Bölgesi olacaktır. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Yapılan konuşmanın ardından Bakan Pakdemirli ve diğer katılımcılar tarafından entegre tesisinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından entegre et tesisinde incelemede bulunan Bakan Pakdemirli ve beraberindekiler bölgeden ayrıldı.

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