Gara şehidi polis Vedat Kaya için memleketinde dua edilip, lokma dağıtıldı

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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Selim KAYA/MARDİN, (DHA)IRAK'ın kuzeyindeki Gara'da, PKK'lı teröristlerce şehit edilen 13 kişiden polis memuru Vedat Kaya için memleketi Mardin'de İl Emniyet Müdürlüğü'nce Kur'an-ı Kerim okutularak, lokma dağıtıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 kişiden Mardinli polis memuru Vedat Kaya için İl Emniyet Müdürlüğü'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda Kur'an-ı Kerim okutularak, dua edildi ve lokma dağıtıldı. Lokma dağıtımına Vali Mahmut Demirtaş, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, İl Emniyet Müdürü Muhittin İlker Emir, şehidin ailesi ve çok sayıda kişi katıldı.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA

2021-02-22 14:10:09



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