Engellileri taşıyan servis aracı alev aldı, sürücü içerdekileri çıkardı

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SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde özel bir rehabilitasyon merkezine ait engellileri taşıyan servis aracı yandı. 4 engelli, araçtan sürücü tarafından çıkarıldı.

Yangın, öğle saatlerinde Silvan ilçesinde, özel bir rehabilitasyon merkezine ait Galip Kaya'nın kullandığı 33 NSC 22 plakalı servis aracında çıktı. Aracın alev aldığını fark eden sürücü Kaya, araçta bulunan 4 engelliyi çıkararak, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye gelen itfaiye, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından servis aracı kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR, (DHA)

2021-03-01 17:17:49



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