Bismil Kaymakamı Türkmen, korona virüs denetimlerine katıldı

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği korona virüs tedbirlerine yönelik dinamik denetim süreci genelgesi kapsamında Diyarbakır'ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen eşliğinde denetim gerçekleştirildi.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Akyol ile birlikte ilçe merkezindeki esnafı ziyaret ederek denetimlerde bulundu. Bismil'de ilçe emniyet ekipleri cadde ve sokaklarda sık sık ekip arabalarıyla anons yaparak vatandaşları kurallara riayet etmeleri hususunda uyarırken İlçe Müftülüğü ise camilerde cemaati bilgilendirdi.



"Bunun devam edebilmesi için hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz"

Denetimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Kaymakam Türkmen, kontrollü normalleşme dönemine girdiklerini söyledi. Kaymakam Türkmen, "Bu dönemde illerin salgındaki risk durumları sınıflandırıldı. Bu sınıflandırmaya göre de ilimiz düşük riskli grubunda yer aldı. Hedefimiz düşük riskli grupta devam ederek virüsü sıfırlamaktır. Uzun bir süredir kapalı olan iş yerlerimiz açıldı. Bazı iş yerlerimiz belli kapasitede çalışmak zorundaydı. Bundan sonraki süreçte alınan tedbirlere uymayanlara yaptırım uygulamak üzere denetim ekiplerimizle sahada olacağız. Esnafımızı ziyaret ediyoruz. Esnafımızın mutluluğu, bu sürecin yeniden açılmaya dönük olmasının getirdiği sevinci gördük. Bunun devam edebilmesi, daha da iyi olması bizim elimizde. Biz gayretli olacağız, birbirimizi uyaracağız, rehberlik edeceğiz ve inşallah Diyarbakır ve ilçemizi düşük risk grubunda devamlı kalarak vaka sayımızı sıfırlayacağız. Nihayetinde de gerek aşı çalışmaları, gerek diğer bulunacak tıbbi yöntemlerle bu salgın bitecek. İnşallah bu salgın hem ülkemizden hem dünya üzerinden kalkar ve eski normal hayatımıza döneriz. Buna dönmek bizim elimizde. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz" dedi.

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