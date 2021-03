Diyarbakır’da 20 yıl sonra kros şampiyonası düzenlendi

Turkcell Kulüpler Kros Ligi 1. Kademe Türkiye şampiyonası Diyarbakır’da yapıldı. Seyrantepe Spor Tesislerinde gerçekleşen şampiyonaya 47 kulüp, 282 sporcu, 100 idareci ve antrenörün katıldığı şampiyona, büyük çekişmeye sahne oldu.

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Seyrantepe Spor Kompleksi Kros Parkurunda, Yenişehir ilçe belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen müsabakalarda U20 kadınlar ve erkelerde takım şampiyonluğuna İstanbul Büyükşehir Belediyesi elde etti. Büyük bayanlar yarışmalarında kadınlarda birincilik kupasını Fenerbahçe elde ederken, erkek kategorisinde ise Ankara Büyükşehir Belediyespor şampiyonluğa ulaştı. Diyarbakır’da gerçekleşen müsabakalar sorunsuz bir şekilde tamamlanırken, organizasyonda yer alan ekiplere, madalya ve çeşitli armağanlar verildi.



“Türkiye’de gördüğüm en güzel parkurlardan bir tanesi”

Türkiye Atletizm Federasyonu, As Başkanı Muzaffer Karadeniz, Diyarbakır’da 20 yıl sonra yapılan müsabaka nedeniyle çok memnun kaldıklarını ve yeni projelerle Diyarbakır’da farklı branşlarda müsabakalar gerçekleştireceklerini kaydetti. Karadeniz, “Bugün Diyarbakır’da olmaktan son derece mutluyuz, 20 yıl sonra Diyarbakır’da güzel bir müsabaka bugün gerçekleştireceğiz. Atletizm federasyonun yıllık faaliyet programında daha farklı branşlardaki müsabakaları Diyarbakır’da göreceksiniz. Bugün Kros Ligi’mizin 1. Kademesini Diyarbakır’da gerçekleştiriyoruz. Buradan Diyarbakır Valisi ve Yenişehir İlçe Kaymakamına, emekleri geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Mükemmel bir parkur düzenlemişler, Türkiye’de gördüğüm en güzel parkurlardan bir tanesi kros branşında. Çocuklarımız çok rahat yarışlar elde edecekler, bundan sonra Diyarbakır’da atletizm konusunda bir çok faaliyetler olacak bunlara şahit olacaksınız. Çok müthiş katılım var” dedi.



“İnşallah önümüzdeki günlerde Balkan ve Uluslararası, Türkiye Şampiyonalarına ev sahipliği yapar”

Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci kros parkurunda yakın dönemde önemli uluslararası müsabakaların düzenlenmesi için de çalışmalara başladıklarını söyledi. Başkan Beşikçi, “Bugün Diyarbakır’a Türkiye’nin çok farklı illerinden onlarca spor kulübünden yüzlerce sporcu kardeşlerimiz yarışıyor, onlara şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah burada yarışan sporcu kardeşlerimizden ulusal ve uluslararası başarı elde eden olimpiyatlarda altın madalyayı boyunlarına takan kardeşlerimiz yetişecek. Bizlerde Yenişehir Belediyesi olarak böylesi kadim bir şehri böyle bir organizasyonla Türkiye gündemine getirmek ve bu tesisi inşa etmede katkı sunmak anlamında Yenişehir Belediyesi olarak gurur duyduk. Diyarbakır’da böyle güzel bir havada güzel bir atmosferde, Türkiye’nin ender atletizm pistlerinden biri olduğunu söylüyor TFF yetkilileri, tesislerimizi de beğendiler. İnşallah bu tesiste önümüzdeki günlerde Balkan ve Uluslararası, Türkiye Şampiyonalarına ev sahipliği yapar. Buda Diyarbakır’ımızın adını spor, huzur, barış ve güvenlikle tüm Türkiye’nin gündemine taşımak adına her seferinde bize bir imkan sunacak. Bizde Yenişehir Belediyesi olarak sporcu kardeşlerimize bu tür etkinliklerini icra edebilmeleri için her daim destek sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından Kros Parkuru ve Organizasyona sağladığı desteklerden dolayı Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci’ye teşekkür plaketi verilirken, Başkan Beşikçi spor müsabakalarında galip gelenlere ödül verdi.

