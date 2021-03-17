Kocaköy’de altyapı güçlendiriliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Kocaköy ilçe merkezinde yağmur suyu birikintilerini önlemek amacıyla çalışma başlattı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, ilçelerde proje ve hizmet çalışmalarına devam ediyor. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Kocaköy ilçesinde DİSKİ’nin devam eden projeleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunmak için Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Umut Kasman’ı makamında ziyaret etti. Görüşmenin ardından DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Kocaköy Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Umut Kasman, Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Gördük ile birlikte DİSKİ’nin çalışmalarını yerinde inceledi. İlçe merkezinde yağmur suyu birikintilerini önlemek amacıyla yapılacak çalışmalarla ilgili teknik personelden bilgi alan Tutşi, Şehit Uzman Çavuş Hatip Çağlar Caddesinde DİSKİ’nin yağmur suyu ızgaraları yapacağını belirtti. Çalışmaların hayırlı olmasını dileyen Tutşi, “İlçelerimizde projelerimiz büyük bir hızla devam ediyoruz. DİSKİ ekiplerimiz, büyük bir titizlikle Kocaköy ilçemize hizmet etmek için çalışıyor" dedi.

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