Diyarbakır'da vali yardımcısı ve emniyet müdüründen 'kırmızı çizgi' çalışması



Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından, Türkiye genelinde yaya önceliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan kırmızı çizgi uygulaması, Diyarbakır'da da hayata geçirildi. Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız ve İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, uygulama kapsamında kendi elleriyle kırmızı çizgi boyadı.

İçişleri Bakanlığı'nca ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Önce Yaya Uygulaması' kapsamında, 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' projesi Diyarbakır'da da hayata geçirildi. Diyarbakır'da hayata geçirilen kırmızı çizgi uygulamasının ilk çalışmasına, Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Alper Çetinkaya ve İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman katıldı.

Programda konuşan Vali Yardımcısı Yıldız, yaya önceliğiyle ilgili birçok etkinlik yapıldığını ifade ederek, farkındalık çalışmalarının bundan sonraki süreçte de devam edeceğine vurgu yaptı.

Yapılan konuşmanın ardından, Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız ile İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, yaya geçidinin kırmızı çizgisini boyadı.

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR

2021-03-30 16:15:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.