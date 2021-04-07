Silvan'da 'Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor' Projesi başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün sorumluluk projeleri kapsamında ülke genelinde uygulanan Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi kapsamında Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından Selahattin ve Kale Mahallesinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlar ziyaret edildi.

Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri Silvan ilçesinde mahalleleri gezerek 60 yaş üstü kronik hastalığı olan vatandaşların tansiyon, şeker kontrol ederek vatandaşlara el dezenfektan ve maske dağıttı. Yapılan çalışmalar konusunda açıklamalarda bulunan Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Salih Çaçan, "Müdürlüğümüzce geçmiş yıllarda başarı bir şekilde yürütülen bu projenin bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında ilçemiz merkez mahallerinde ikamet edip sağlık hizmetlerine erişim noktasında dezavantajlı konumda bulunan vatandaşlara uygulanması kararı alınmıştır. Bu doğrultuda okulumuz gönüllü öğretmen ve öğrencilerinden oluşturulan ekiplerle belirlenmiş ailelere ders yılı boyunca yapılacak ziyaretlerle özellikle korona virüs salgını ile ilgili hijyen, mesafe, maske kullanımı gibi konularda gerekli bilgilendirmelerin, talep eden vatandaşlarımızın tansiyon, şeker, nabız ölçümlerinin yapılması ayrıca dezenfektan ve maske dağıtımı yapılması amaçlanmaktadır" dedi.

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