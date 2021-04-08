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Mersin'den Diyarbakır'a geldi, 8 yıllık çocuk özlemi son buldu Çocuk sahibi olmak için umutları tükenen çift, mikro tese tedavisiyle mutlu haberi aldı

İHA

Mersin'den Diyarbakır'a geldi, 8 yıllık çocuk özlemi son buldu Çocuk sahibi olmak için umutları tükenen çift, mikro tese tedavisiyle mutlu haberi aldı

Mersin’de yaşayan 8 yıllık evli Sabiha ve Şerif Dağlı çiftçi, doğal yoldan çocuk sahibi olmayınca birçok tedavi yöntemlerine başvurdu. Gittikleri kliniklerde olumsuz sonuçlar alan Dağlı çifti, tavsiye üzerine Diyarbakır’da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurdu. Dağlı çiftinin çocuk özlemi, burada yapılan PRP, akupunktur, fitoterapi ve mikro tese gibi tedaviler ile son buldu.
Mersin’de yaşayan Dağlı çiftçi, doğal yoldan çocuk sahibi olmayınca birçok tedavi yöntemine başvurdu. 8 yıl boyunca gittikleri kliniklerde olumsuz sonuçlar alan Dağlı çifti, tavsiye üzerine Diyarbakır’da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurarak muayene oldu. Burada yapılan tetkikler sonucu Prof. Dr. Çoksüer ve ekibi azosperm teşhisi koydu. Mikro tese, akupunktur, PRP ve fitoterapi tedavileri alan Dağlı çiftinin çocuk hasreti, 8 yıl sonra gebelik kesesinin görülmesiyle son buldu.

"Hastamızı Mersin’e mutlu bir şekilde gönderdik"
Hastasının Mersin’den arkadaş tavsiyesiyle kliniklerine geldiğini belirten Prof. Dr. Çoksüer, hastaya ilk önce sperm detoks tedavisi ve fitoterapi uyguladıklarını söyledi. Prof. Dr. Çoksüer, "Fitoterapi, uzmanlık alanı gerektiren bir uygulama. Biz de tedavide bu hastamızda spermi güçlendirmek için tedavi uyguladık. Direkt tüp bebek tedavisine geçmedik. Biz spermin kalitesini artırmak, spermi güçlendirmek için yaptığımız bir tedavi biçimi. Sonrasında biz bu hastamıza mikro tese uygulaması yaptık. Mikro tese uygulamasıyla bu hastamızda sperm bulmuş olduk. Spermlerle beraber biz hastada aynı zamanda kombine olarak sperm detoks uygulaması ile beraber tüp bebek uygulaması yaptık. Ve tüp bebek uygulamasında gebelik oldu. Şu anda hastamızı Mersin’e mutlu bir şekilde gönderdik. Burada tüp bebek uygularken hasta ilk önce inanamadı. Gebelik olabileceği yönünde hiçbir inancı yoktu. Her yerde spermi olmadığı, tükendiği, tedavilerde yanıt alamayacağı söylenmiş, bu nedenle hasta umutsuzdu. Fakat sperm detoks tedavisi sonrası mutluluğu kliniğimizde yakaladı. Hastaya yönelik altta yatan sebebi araştırıp, nedene yönelik tedaviler vermek başarının ana anahtarıdır. O yüzden lütfen, hiç kimse umutsuz olmasın" dedi.
38 yaşındaki Şerif Dağlı, Mersin'de 34 yere başvurduklarını ve olumsuz sonuçlar aldıklarını kaydetti. Dağlı, "En son bir yakınımızın aracılığıyla buraya geldik. Allah’a şükür gebelik kesesi göründü" diye konuştu.

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