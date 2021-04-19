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Asansör 11'inci kattan yere çakıldı; baba oğlunu kucağına alarak kurtardı

DHA

Asansör 11'inci kattan yere çakıldı; baba oğlunu kucağına alarak kurtardı


Emrah KIZIL-Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da halatları kopunca 11'inci kattan düşen asansörde bulunan Muhammet Erdoğan (29) ve oğlu Talha (4), mucize eseri yaralı kurtuldu. Ağabey Sedat Erdoğan, asansör düşerken kardeşi Muhammet'in oğlunu kucağına alarak korumaya aldığını ve yeğeninin bu şekilde hafif yaralı kurtulduğunu söyledi. Tedavisine yoğun bakımda devam edilen kardeşinin durumunun iyi olduğunu da belirten Erdoğan, asansör firması hakkında şikayette bulunacaklarını belirtti. 
Olay, pazar günü saat 17.00 sıralarında Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Oğlunu dışarı çıkaran Muhammet Erdoğan, eve dönmek üzere oturdukları siteye geldi. Asansöre binen Muhammet Erdoğan ve oğlu Talha 11'inci katın düğmesine bastı. Baba-oğul 11'inci kata gelen asansörden inmeyi beklerken halatın kopmasıyla önce 6'ıncı kata kadar hızla düştü. Bu sırada asansörün bir bölmesine tutunan Muhammet Erdoğan, oğlunu kucağına alarak darbeden korumaya çalıştı. 6'ıncı katta kısa bir süre duran asansör, daha sonra yine hızla zemine çakıldı.
Gürültü üzerine site sakinleri zemine gelerek asansörün kapsını açtı ve Erdoğan ile oğlunu dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Erdoğan ile babasının kucağında olduğu için yüzünde cam kesikleri ile kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Talha, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan omurgasında ve omuzunda kırıklar olan Erdoğan ile oğlu Talha'nın tedavisi sürüyor. 
'HEMEN OĞLUNU KUCAKLIYOR, O ŞEKİLDE YERE ÇAKILIYOR'
Muhammet Erdoğan'ın ağabeyi Sedat Erdoğan olayın pazar günü saat 17.00 sıralarında yaşandığını anlatarak, "11'inci kata çıkıyorlar. 11'inci kata çıktığı an asansör birden bire boşluğa düşüyor ve 6'ncı katta 5-6 saniye tutunduktan sonra tekrar aynı şiddetle yere çakılıyor. O sırada kardeşim küçük oğlunu savunmak için kucaklıyor ve asansörde bir el tutma yeri var, onu tutuyor ve o şekilde yere çakılıyor. Çocukta cam kırıklarından dolayı yüzünde kesikler var. Kardeşimin de 3 omurga kemiği parçalanıyor. Onun akabinde akciğerinde bir basınç oluşuyor. Ondan sonra topuklarında zedelenme oluyor. Şu anda hastanede. Allah'a şükürler olsun. Bu sabah biraz iyiye doğru gittiğini, 3-4 aylık bir tedavi süreci olacağını söylediler" dedi.
'SİTENİN ASANSÖRLERİ SIKINTILI, KANUNİ HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ'
Asansörlerde site genelinde bir sıkıntı olduğunu ve yakın bir zamanda başka bir bloktaki asansörün boşken yere çakıldığını ve o olayın örtbas edildiğini anlatan Erdoğan, şunları söyledi:
"Site, yaklaşık 3 yıllık bir site. Ben yan blokta oturuyorum. Kardeşim diğer blokta oturuyor. Dün aldığımız bir habere göre bizim diğer bloktaki asansör boşken halatı kopmuş ve bunu örtbas edip kapatmışlar. Yakın bir zamanda olmuş bu olay. Dün akşam saatlerinde ben evime çıkarken benim bloğumdaki asansör 3'üncü katta tekrar durdu ve bütün elektrikler kesildi, bir sarsıntı olduktan sonra bir kat aşağı inip kapı açıldı ve ben kendimi dışarı attım. Bu olay yaşandıktan sonra olan bir olay bu. Teknolojik imkanların çok olduğu bir dönemde böyle basit hatalardan resmen cinayet işleniyor. Firma yetkilileriyle görüşmedik onlar da bizimle görüşmedi. Biz zaten kanuni haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Şu anda tek temennimiz kardeşimin sağ salim çıkması. Herkes hak ettiği cezayı alsın istiyoruz. Bilirkişi raporunu bekliyorlar. Bir uçak düşünelim. Uçağa ne kadar özen gösteriliyorsa bir asansöre de o kadar özen gösterilmesi gerekir diye düşünüyoruz."
tedavisine yoğun Bakım Ünitesinde devam edilen Muhammet Erdoğan ise "Ehamdülillah iyiyim" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Burak EMEK
2021-04-19 22:42:40

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