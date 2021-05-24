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Diyarbakır’da 28 kırsal mahallenin su sorunu çözülüyor

İHA

Diyarbakır’da 28 kırsal mahallenin su sorunu çözülüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşa sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlamak amacıyla 28 kırsal mahallede sondaj çalışması yürütüyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, il merkezi ve kırsal mahallelerde sorunsuz bir altyapı ve sağlıklı içme suyu temini için çalışmalarına yoğun bir şekilde sürdürüyor. 28 kırsal mahallenin içme suyu sorununu çözmek amacıyla sondaj çalışması başlatan DİSKİ, su sıkıntısı yaşanan mahallelerde yeni kaynak oluşturmak amacıyla 3 milyon 26 bin liraya mal edilen proje hazırladı. Proje kapsamında Kayapınar ilçesine bağlı Pirinçlik, Sur ilçesine bağlı Kırmasırt, Kartaltepe, Bahçecik, Bağlar ilçesine bağlı Yukarı Akdibek ile Kocaköy merkez mahallerindeki işlemler tamamlanarak su verilmeye başlandı.
DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Genel Müdür Yardımcıları Selçuk Gördük ve Fatih Yürük ile birlikte Pirinçlik Mahallesinde çalışması biten sondaj kuyusunda pompa deneme işlemini gerçekleştirdi. Suyun mahalle halkına hayırlı olmasını dileyen Tutşi, "Kırsal, kent merkezi ayırmadan her mahallemizde en iyi hizmeti sunmaya gayret ediyoruz. Mahallelerimizde sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlamak amacıyla ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şu ana kadar 6 mahallede sondaj çalışmasını tamamladık, diğer mahallelerdeki çalışmalarımızı ise peyderpey bitireceğiz" dedi.
Tutşi ve beraberindekiler daha sonra Kayapınar ilçesine bağlı Taban Mahallesi Deniz mezrasında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

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