Diyarbakır Özel Bower Hastanesinden ‘Şifa veren eller’ fotoğraf sergisi

Diyarbakır Özel Bower Hastanesi, sağlık çalışanlarının tüm zamanları kapsayan çabalarını bir nebze daha görünür kılmak, farkındalık oluşturmak için ‘Şifa veren eller’ fotoğraf sergisi düzenledi.

Özel Bower Hastanesi girişinde hastanede görevli Doç. Dr. Murat Kapan tarafından düzenlenen 'Şifa veren eller’ fotoğraf sergisinin açılışına Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Özel Bower Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Sait Avar, hastanede görevli doktor ve hemşirelerin yanı sıra vatandaşlar katıldı. Serginin açılış kurdelesinin kesilmesi sonrası Doç. Dr. Kapan ile Başhekim Avar, İl Sağlık Müdürü Tekin ile birlikte fotoğraf sergisini dolaşarak sergi hakkında bilgi verdi.



“Sağlık çalışanlarına bu milletin vefa borcu olduğunu düşünüyoruz”

Büyük bir özveri ile hazırlanan fotoğraf sergisi hakkında bilgi veren Özel Bower Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Sait Avar, “Bugün Özel Bower Hospital Hastanesi olarak hastanemizde görevli Genel Cerrahi Bölümünde görevli Doç. Dr. Murat Kapan’ın objektiflerine yansıyan fotoğrafları sergilemeye çalıştık. Burada bulunan fotoğraflarda sağlık çalışanlarının devam eden zorlu korona virüs sürecinde verdikleri hizmetlerden görüntüleri sergilemeye çalıştık. Bu süreç içerisinde korona virüsten dolayı hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını rahmet ve saygı ile anıyoruz. Onlara bu milletin vefa borcu olduğunu da düşünüyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımızın tekrar sağlık çalışanlarını sahiplenmesini ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet uygulayan insanların bu duygu ile düşüncelerinden vazgeçmelerini istiyoruz. Zorlu korona virüs sürecinde bakanlığımızın yaptığı çalışmalar sonucunda hızlı aşılama ile inşallah bu illetten bu yılın sonuna kadar kurtulmuş oluruz, eski güzel günlerimize dönmüş oluruz” dedi.



“Sergiyle insanlara bir takım mesajlar vermeyi arzu ediyoruz”

Sergiyle insanlara bir takım mesajlar vermeyi arzu ettiklerini belirten Doç. Dr. Murat Kapan ise, "Bir sağlık çalışanları olarak insanların her alanında onların hayatlarına dokunan bir mesleğin mensuplarıyız. Bu süreçte özellikle pandemi ile birlikte biraz daha farkındalığın arttığı, sağlık çalışanlarının öneminin daha fazla anlaşıldığı bir dönemde geçiyoruz. Biz de bu dönemde özellikle sağlık çalışanlarının gündelik hayatlarında var oldukları ve onların hayatlarının parçaları olan anlara tanıklık edebilmek adına böyle bir projeyi geliştirerek içinde olmayı amaç edindik. Bu süreçte şu anda 24 adet fotoğraf sergileme imkanı bulduk. Bu süreçte özellikle çalışanlarımızın motivasyonun artırılmasını hedefliyoruz. Bir yandan da fotoğraflar aracılığıyla ziyaret eden insanlara birtakım mesajlar vermeyi arzu ediyoruz. Burada özellikle şu anda önünde bulunduğumuz tablo pandemi sürecinde kaybettiğimiz 435 meslek arkadaşımızın resimlerinin bulunduğu bir tablodur. Bu nedenle onları saygı ile anıyoruz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından ziyaretçiler resim sergisini gezerek yapılan çalışmaları beğendiler.

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