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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evlat nöbetindeki anne, kızının dağdan inmesinden umutlu

İHA

Evlat nöbetindeki anne, kızının dağdan inmesinden umutlu

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 648’inci gününde devam ediyor. Kütahya'dan Diyarbakır’a gelerek kızı Fadime için evlat nöbeti tutan anne Hatice Levent, "Umudum asla bitmeyecek kızımı almadan da buradan asla gitmeyeceğim” dedi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan aileler 648’inci günde de eyleme devam etti. Kütahya'dan Diyarbakır’a gelerek kızı Fadime için evlat nöbeti tutan anne Hatice Levent, kızına teslim ol çağrısında bulundu.

“Bizim çocuklarımızı bırakın”
2 yıla yakındır kızı Fadime için evlat nöbeti tuttuğunu belirten anne Hatice Levent, “Çocuklarımızı almadan buradan kalkmaya niyetimiz yoktur. Bizim çocuklarımızın ne suçu var, o taşın mağaranın içinde ve bizim çocuklarımızı neden götürdüler. Kendi evlatlarını götürsünler. Bizim çocuklarımızı bırakın, biz çocuklarımızı çok özledik. Ben çocuğumu çok özledim” dedi.

“Fadimem ben seni, kokunu ve anne deyişini çok özledim”
Kızı Fadime'ye teslim ol çağrısında da bulunan anne Levent, “Fadimem beni duyuyor ve görüyorsan ne olur yavrum kaç gel. Arkadaşlarını da yanına alarak kaç gel teslim ol. Bir birinizin elini tutarak hepiniz bir gelin. O mağaralar size göre değil, sizin yeriniz bizim dizimizin dibidir. Ne olur Fadimem ben seni, kokunu ve anne deyişini çok özledim kaç gel teslim ol. Umudum da asla bitmeyecek kızımı almadan da buradan asla gitmeyeceğim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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