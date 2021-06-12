Diyarbakırspor ikinci sınavında

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Bölgesel Amatör Futbol Ligi 4. Bölge 3. Grupta ilk hafta maçında Silvan 21Spor'u deplasmanda 30 gibi net bir skorla sıkıştırılmış lig formatı ile oynatılan sezona 3 puanla başlayan Diyarbakırspor, ikinci sınavına yarın çıkacak.

Yeşilkırmızılı takım Seyrantepe Stadında saat 17.00'da başlayacak maçta Bismil 21Spor ile karşılaşacak. Maçın hakemi Nurullah Kırbaş olacak.

Grupta yarın saat 17.00'da oynanacak maçta Çınar Belediyespor ile Silvan 21Spor, Çınar İlçe Stadında karşılaşacak. Maçı hakem Mustafa İnan yönetecek.

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