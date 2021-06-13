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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakırspor puan kaybetti, Bağlar mağlup oldu

İHA

Diyarbakırspor puan kaybetti, Bağlar mağlup oldu

Bölgesel Amatör Futbol Liginde yer alan Diyarbakır takımları ikinci hafta maçlarında galip gelemedi. Diyarbakırspor ve Bismil 21Spor 11 berabere kalırken, Bağlar Belediyespor deplasmanda Batman 72 Belediyespor'a 32 mağlup oldu.
DiyarbakırsporBismil 21Spor karşılaşmasından 2 gol ve 3 kırmızı kart çıktı. Maça iyi başlayan Diyarbakırspor, 5. dakikada Ramazan Kaya ile 10 öne geçerek devreyi bu şekilde tamamladı. İlk 45 dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamayan Bismil 21Spor, 65. dakikada Hamdullah Sincar ile skoru eşitledi. Bismil ekibi iki oyuncusunun kırmızı kart görmesiyle maçı 9 kişi tamamladı. Bu sonuçla puanını 4'e çıkaran Diyarbakırspor, liderliğini sürdürdü. Bismil 21Spor ise puanını 2'ye yükseltti.

Bağlar Belediyespor, deplasmanda mağlup
Bölgesel Amatör Ligi 4. Bölge 3. Grup'ta oynanan diğer maçta Çınar Belediyespor ile Silvan 21Spor 00 berabere kaldı. Çınar Belediyespor puanını 2'ye çıkardı, Silvan 21Spor ise ilk puanını aldı.
4. Bölge 4. Grupta yer alan Bağlar Belediyespor, deplasmanda Batman 72 Belediyespor'a 32 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı.
16 Haziran Çarşamba günü DiyarbakırsporÇınar Belediyespor ve Silvan 21SporBismil 21Spor maçları oynanacak. Bağlar Belediyespor, haftayı maç yapmadan bay geçirecek.

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