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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Beyoğlu’ndan SSPE hastası Ferhat’a moral ziyareti

İHA

Başkan Beyoğlu’ndan SSPE hastası Ferhat’a moral ziyareti

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ortaokul birinci sınıf öğrencisi iken SSPE hastalığına yakalanan Ferhat Böçkün'ü ziyaret ederek ailesine moral verdi.
Diyarbakır'da 21 yaşındaki Ferhat Böçkün, santral sinir sisteminde kızamık virüsü ile oluşan bu hastalığın pençesinde yaşam fonksiyonlarının çoğunu kaybetmiş şekilde hayata tutunmaya çalışıyor. 9 yıl önce ortaokul birinci sınıf öğrencisi iken bu hastalığa yakalanan Ferhat, uzun yıllardır ilaç tedavisi ile yatalak olarak yaşıyor. AgireMurat Böçkün çifti yıllardır evlatlarının başından ayrılmayarak bir umutla çocuklarının iyileşmesini bekliyor. Yatağa bağlı hareketsiz olarak yaşayan Ferhat’ın ihtiyaçları da anne ve babası tarafından karşılanıyor. 5 Nisan Mahallesi’nde ikamet eden aileyi eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte ziyaret eden AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Her konuda ailenin yanında olduklarını ifadene eden Beyoğlu, "Allah insanları birçok şekilde imtihan eder. Bazı imtihanlar zor olur. Anne ve baba olarak sizin imtihanınız da bu şekilde olmuş. Zor bir durum. Rabbim evladımıza şifa, sizlere de sabır ve dayanma gücü versin. Biz her konuda yanınızda olacağız" dedi.

Aile Başkan Beyoğlu’na teşekkür etti
Ferhat’ın hastalığı hakkında bilgi veren anne Agire Böçkün ve baba Murat Böçkün de anlamlı ziyaret nedeniyle Başkan Beyoğlu’na teşekkür etti. Çocuklarının iyileşeceğine olan umutlarını yitirmediklerini belirten fedakar Böçkün çifti, "Ferhat sağlıklı ve çalışkan bir çocuktu. Ortaokul birinci sınıfa başladıktan sonra hastalandı, sonra bu hale geldi. Gitmediğimiz doktor, yapmadığımız tedavi kalmadı. Ne yazık ki bu hastalığın kesin bir tedavisi yok. İlaç tedavisi dışında bir şey yapamıyoruz. İyileşeceğine dair umudumuzu koruyoruz. Böyle bir dönemde bizi ziyaret ederek yanımızda olduğunu ifade eden Hüseyin Beyoğlu başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun" diye konuştu.

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