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Diyarbakır, iki figürle daha gündemde

DHA

Diyarbakır, iki figürle daha gündemde


Emrah KIZIL-Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da geçen ay gündeme gelen karpuz ile kadayıf tepsisi taşıyan adam heykelleri ve benzer figürlere iki yeni figür daha eklendi. Kent merkezinde bir TIR'a yüklü görülen dev karpuz ve surları temsil eden maket, sosyal medya tartışmalara neden oldu.
Diyarbakır'da geçen ay çevre düzenlemesi kapsamında havalimanı kavşağına yerleştirilen karpuz içindeki çocuk ve kadayıf tepsisi taşıyan adam heykelleri, sosyal medyada konuşulmuştu. Söz konusu figürlerin gerçeğiyle alakasız olduğu yönünde gelen tepkiler üzerine, figürler bir süre sonra kaldırılmış, üretici firmanın da eleştirileri dikkate alacak şekilde, maketleri yenileyeceği belirtilmişti.
Diyarbakır'da bir TIR'a yüklenmiş dev karpuz ve sur figürünün sosyal medya platformlarında paylaşması ile kentte yine maketlere konuşulmaya başlandı. Görüntülenen karpuz ve sur maketlerinin içine Kayapınar ilçesindeki Mastfroş Caddesi'ndeki kavşakta kurulacak olan baz istasyonlarıının koyulacağı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Burak EMEK
2021-06-21 17:38:23

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