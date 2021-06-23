Silvan'da ilk defa üniversite sınavı yapılacak

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde ilk defa yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için gerekli tedbirlerin alındığı açıklandı. ÖSYM tarafından 2627 Haziran 20021 tarihinde gerçekleşecek olan YKS öncesi Sınav Koordinasyon Kurulu toplanarak hazırlık çalışmaları değerlendirdi.

Silvan'da ilk defa yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Koordinasyon Kurulu toplantısı Silvan Kaymakamlığı Hasuni Tplantı Salonunda Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, YKS Koordinatörü Prf. Dr. Sedat İlhan, İl Emniyet Müdürlüğünden Baş Komiser Mesut Acin, Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı Adalet Gökcan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ensari Bulun, Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Utanğaç ve İlçe Nüfus Müdürü Medeni Ateş katıldı.

Hasuni Toplantı Salonunda konuşan Silvan İlçe Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, üniversite sınavının Silvan'da ilk kez yapılmasından mutlu olduklarını, gençlerin bu sınava girmek için farklı il ve ilçelere gitmek zorunda kalmayıp, bu uygulama ile ilçe merkezinde 7 bin 633 öğrencinin Silvan'da sınava gireceğini belirti. YKS Koordinatörü, Dicle Üniversitesi Silvan Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prf. Dr. Sedat İlhan, Silvan'da ilk kez yapılacak olan sınava 2 bin civarında dışarıdan olmak üzere toplam 5 bin kişinin katılacağını, bu sınav için tüm hazırlıkların yapıldığını belirtti. İlhan, “Silvan ilçemizde Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testi sınavı (TYT) oturumu, 22 binada 4 bin 506 aday; Alan Yeterlilik Testi sınavı (AYT) oturumu, 12 binada 2 bin 899 aday ve Yabancı Dil Testi sınavı oturumu ise 2 binada ise, 210 adayın katılımı ile gerçekleştirilecek. Sınavlar için ilçemizdeki sınav yerleri yazılacak sınav salonları ve sınav görevlileri belirlendi" dedi.

Silvan'da yapılacak olan YKS için emniyet müdürlüğü tarafından gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı, Belediye Başkanlığı tarafından karşılama ekibi kurulduğu, Zabıta birimlerince öğrencilere yardımcı olunacağı bildirildi. Öte yandan ilçede bulunan otel, lokanta ve kafe işletmeleri tarafından, sınava girecek öğrencilere özel indirim uygulanacağı belirtildi.

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