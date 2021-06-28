Vali Karaloğlu’ndan Bismil’de fıstık yetiştiricilerine aşılama desteği

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Koyunlu, Karatepe ve Alınacak Mahallelerinde, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin fıstık ağaçlarının aşılama desteğini inceledi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu daha bilinçli fıstık yetiştiriciliği için fıstık aşılama desteği ve eğitimi için Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığını Bismil’de görevlendirdi. Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Akyol ve Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Nihat Nurbaki ile birlikte ilçeye bağlı Koyunlu, Karatepe ve Alınacak Mahallelerinde projeden faydalanan vatandaşları ziyaret etti.



Büyükşehir belediyesi ilçede 15 bin 370 adet fıstık ağacını aşıladı

Diyarbakır Valisinin önümüzdeki yıl aşılama desteğinin artarak devam edeceği müjdesini vatandaşlara aktaran Başkan Türkmen büyükşehir belediyesi tarafından yapılan 100 bin adet fıstık aşısının 15 bin 370’i Bismil ilçesinde olduğunu kaydetti. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Türkmen, sorun ve sıkıntılarını dinleyerek ilçeye bağlı mahallelerin sorunlarının çözümü için kaymakamlık ve belediye olarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Başkan Türkmen, "Köylerimizi devamlı gezerek muhtarlarımızla birlikte köylerin sorunları ve taleplerini yerinde görüp dinliyoruz. Amacımız köylerimiz hakkında bilgi sahibi olmak sorunların çözümlerini bulmak. Köydeki eksikleri yerinde tespit ederek en kısa sürede giderilmesini sağlamaktır" dedi.

Başkan Türkmen’in mahallede yaptıkları ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, "Devlet büyüklerimizin köylerimize gelerek ilgilenmeleri ve sorunlarımızı dinlemeleri bizleri çok mutlu ediyor. Kaymakam Türkmen, ilçemize geldiği günden beri çalışkanlığıyla adından sıkça söz ettiriyor. Kendilerine teşekkür ederiz" diye konuştu.

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