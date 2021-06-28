En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da hayvan derisi yüklü TIR'ın patlayan lastiğinden çıkan kıvılcımlar, dorsede yangına neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Diyarbakır yönüne giden 73 FA 066 plakalı TIR'ın patlayan lastiğinden çıkan kıvılcımlar, dorsede yangına neden oldu. Dorseden dumanın yükseldiğini gören sürücü, TIR'ı durdurup, inerek ekiplere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın, bir başka sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-06-28 14:40:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.