Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir başka Diyarbakır inşa ediyoruz (5)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir başka Diyarbakır inşa ediyoruz (5)

DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir başka Diyarbakır inşa ediyoruz (5)


'ÇÖZÜM SÜRECİ BUNLARIN GİZLİ GÜNDEMLERİ SONUCU SONLANDIRILDI'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'nde 30 Fabrika, 4'üncü Otosanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katıldı. Diyarbakır Valiliği önündeki törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Cezaevi'nin kültür merkezi olacağını açıkladı. Konuşmasına Diyarbakır'ın önemine değinerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Diyarbakır'ı bir başka görüyorum. Diyarbakır çok çok coşkulu. Buradan iki gözüm Diyarbakır'ın tüm ilçelerindeki, hanelerindeki kardeşlerime sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum. Diyarbakır'ı şair şöyle tarif eder, 'Dicle ile Fırat arasındaki ipekten sedirlerinde Kur'an okunan açık pencerelerinde gül dolan, güneşin beyaz köpükleriyle yanmış bir şehir. Bir eski kanatlar ülkesi.' Evet, işte bu kadim şehri Hz. Ömer'den selam alan, Hz. Ömer'e selam gönderen bu şehri toprakları üzerinden gönderilen 10 peygamberin, 500 sahabenin mezarı olan bu şehri Selahattin-i Eyyubi', Kudüs'ün fethine giderken feyz aldığı bu şehri, Sultan Alparslan'ın Malazgirt'e giderken surları önünde dua ettiği bu şehri, haçlı ordularını defalarca bozguna uğratan Sultan Kılıçarslan'ın metfun olduğu bu şehri, nice alimlere, gönül sultanlarına, sanatçılara, edebiyatçılara ev sahipliği yapan bu şehri velhasıl ezelden beri bizim olan ve inşallah ebede kadar bizim kalacak bu şehri tüm kalbimle selamlıyorum" dedi.
'ŞİMDİ BİR GERİYE DÖNÜP 20 YILLIK MUHASEBEYİ YAPALIM'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ret, inkar, asimilasyon politikalarını ortadan kaldırıp hak ve özgürlük eksenli bir yaklaşımla asırlık meselelerin çözümüne yöneldiklerini ifade ederek, şunları söyledi:
"Cuma namazını eda ettiğimiz Kurşunlu Camii, bu şehrin ve temsil ettiği değerin hizmetkarının da hasmının da kim olduğunun en büyük şahididir. Sizler Kurşunlu Camii'ni tahrip edenleri de ona sahip çıkanları da gayet iyi biliyorsunuz. Buraya gelmeden önce ziyaret ettiğimiz Diyarbakır annelerinin yüreklerini kimlerin yaktığını da gayet iyi biliyorsunuz. Sizler, başkalarının evlatlarını dağa, ölüme gönderenleri, kendi evlatlarını yurt dışında nasıl büyüttüklerini de iyi biliyorsunuz. Halbuki Diyarbakır tarih boyunca hep medeniyet şehri, barış, huzur refah şehri olmuştur. Bir zamanlar Türkiye'nin ilk 5 sanayi şehrinden biri Diyarbakır'dı. Sonra karabasan gibi, bölgenin özellikle Kürt kardeşlerimin üstüne terör felaketi çöktü. Türkiye'nin diğer şehirleri gelişip, serpilirken terör Diyarbakır'ı sefalete, yoksulluğa, işsizliğe mahkum etti. Şairleri, edipleri, alimleri, tarihi eserleri güzelim Diyarbakır'ı perişan ettiler. AK Parti'yi kurduğumuzda buraya geldik. İktidara geldiğimizde ne istiyorsunuz diye sordum. Bize veriler cevap sadece OHAL'i kaldırın yeter şeklindeydi. Sesinize kulak verdik. Hükümete gelince ilk iş olarak OHAL'i kaldırdık mı? Söz verdik sözümüzü yerine getirdik. Şimdi bir geriye dönüp 20 yıllık muhasebeyi yapalım. Biz ne dedik, ne yaptık? Onlar ne dediler, ne yaptılar. Biz Diyarbakır'da 2005 yılında size ne dediysek dün de oradaydık, bugün de yarın da aynı yerde olacağız. Biz tüm samimiyetimizle 'barış, kardeşlik, çözüm, adalet, hak, özgürlük, demokrasi' dedik. Biz ret, inkar, asimilasyon politikalarını ortadan kaldırıp hak ve özgürlük eksenli bir yaklaşımla asırlık meselelerin çözümüne yöneldik. Peki, bunlar yani terörden beslenenler, terörü destekleyenler, terörü açıkça telin etmekten korkanlar sırtını size değil de PKK'ya terör örgütüne dayayanlar ne yaptı? Gelin bugün hiç eğmeden, bükmeden açıkça bunları konuşalım. Gelin bugün utanmadan, yüzü kızarmadan bozuk plak gibi sürekli, barış, demokrasi, kardeşlik diyenlerin maskelerini hep beraber indirmeye var mıyız? Bunların eş genel başkanı 'AK Parti kadınların başına gelmiş en büyük felakettir' demiş. Şimdi buradan seslenmek istiyorum, Asıl KCK, PKK, PYD, HDP'siyle hep birlikte benim Kürt kardeşlerimin kanını iliğini sömüren bu çete son 1000 yıldır bu milletin, bu bölgenin, bu halkın başına gelmiş en büyük musibettir. Lafa gelince barış derler. Kardeşlik derler."
'HANGİ DEMOKRASİDE SEÇİLMİŞ MİLLETVEKİLİ, ÖRGÜT MİLATANLARINA HESAP VERİR'
Terör örgütü PKK'nın bölgeye yaptığı zulme değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 40 yılda öldürdükleri, dağa çıkarttıkları, teröre bulaştırdıkları, hayatını kararttıkları 50 bin Kürt kardeşimin kanına giren bunlar değil mi? Bu ülkede Kürt kanını en çok PKK dökmedi mi? Köylerin boşalmasına, yakılıp, yıkılmasına, kentlerin çökmesine, sanayi ve ticaretin bitmesine, işindeki gücündeki insanların sefalete sürüklenmesine neden olan bunlar değil mi? Kurdukları partilerde demokrasi kelimesini hiç eksik etmediler. Peki soruyorum size, hangi demokraside seçilmiş milletvekili, belediye başkanları, teşkilat yöneticileri, örgüt militanlarına hesap verir. Hangi demokraside devletin yatırım, hizmet için gönderdiği ödenekler yollara mayın döşemek için kullanılır? Hangi demokraside merkezi yönetimin verdiği araçlar şehirlerin içinde hendek, çukur kazmak için kullanılır? Hangi demokraside ülke aleyhine her girişime destek veren bir siyaset anlayışı olur. Bunlar demokrasi savunucuları değil, demokrasi düşmanıdır, istismarcısıdır. Yakın dönemde biz demokrasi ve özgürlükler konusunda pek çok mücadeleye girdik. Gezi olaylarını hatırlayın, 17/25 Aralık, emniyet yargı darbe girişimini hatırlayın. Terör örgütlerinin ülkemizin üzerine salınmasını hatırlayın. Ülkeyi istikrarsızlık batağına sürüklemek için yapılanları hatırlayın. 15 Temmuz darbe girişimini hatırlayın. Ekonomimize kurulan tuzakları hatırlayın. Biz bu mücadelenin hepsini de sizlerle birlikte yürüttük. Hamdolsun sizlerle birlikte zafere ulaştırdık. Bunlar o dönemlerde ne yapıyorlardı? Türkiye'nin karşısında, sizlerin karşısında kim varsa onlarla birlikte yol yürüyorlardı. Biz şimdi de hukuk, ekonomi reformlarımızda aynı çizgide yolumuza devam ediyoruz" dedi.
DİYARBAKIR CEZAEVİ KÜLTÜR MERKEZİ OLUYOR
Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nin kültür merkezi olacağının müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün sizlere müjde vermek istiyorum. Geçmişte uzunca bir dönem adı zulümle, işkenceyle, insanlık dışı muameleyle anılan Diyarbakır Cezaevi'ni yakında boşaltıyor ve kültür merkezi olarak sizlerin hizmete sunuyoruz. Adalet Bakanlığı'mız gerekli hazırlığı yapıyor. Böylece Diyarbakır'ın hafızasındaki bir kötü anı ortadan kaldırmış oluyoruz. HDP'si, PKK'sı, sivil toplum örgütlü görünümlü tüm yapılar örgüt tarafından hazırlanan bir metne göre hareket eder. Ellerine fırsat geçerse ne yapacaklarını bu metinde açıkça söylüyorlar. İnsanların iradelerini ve düşüncelerini sınırlayan böyle ilkel bir anlayışın bu devirde geçerliliği olabilir mi? Aynı metinde uzun vadede aileyi ve mülkiyeti de ortadan kaldıracaklarını söylüyorlar. Bunlar size tanıdık geliyor mu? Evet, bunlar 1980 öncesi marjinal ideolojilerin söylemidir. Peki, dünyada bu yaklaşım kaldı mı diye baktığımızda sadece Kuzey Kore, Kandil ve Kobani'de kaldığını görüyoruz. Bu istismarcılar sürekli Kobani diyor ya, gidin bakın Kürt kardeşlerimize neler çektiriyorlar. 21'inci yüzyılın tüm yüz kızartıcı suçlarını orada işliyorlar. 13 yaşındaki Kürt kızlarımızı dağa kaçıranlar bunlar değil mi? Bunlar hangi edepten bahsediyorlar, hangi namustan bahsediyorlar. Bunlarda ne edep var ne namus var. Bunlar kirli. Kobani'den kaçan kardeşlerimizden önemli bir kısmı ülkemizde yaşıyor. Biz bunların ciğerini biliyoruz. Neler yaşadığımızın şahidi sizlersiniz" ifadelerini kullandı.
'ÇÖZÜM SÜRECİNDE NELER YAŞADIĞIMIZIN ŞAHİDİ SİZLERSİNİZ'
Konuşmasının büyük bölümünü çözüm sürecine ayıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, çözüm sürecini anneler ağlamasın, akan kan dursun diye başlattıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başlattığımız çözüm sürecinde neler yaşadığımızın şahidi sizlersiniz. Biz çözüm sürecini niye başlattık? Yeter ki artık anneler ağlamasın, akan kan dursun, yeter ki milletimizin her inançtan insanıyla kardeş olsun dedik. Bu bölgenin insanı demokrasiden, ekonomiden büyümeden nasibini alsın diye 'baldıran zehri de olsa bu meydanda söyledim içeriz' dedik. Samimiyetle başlattığımız bir süreci bunlar zehirlediler, istismar ettiler. Ve sonunda tamamen yıktılar. Çukur eylemleriyle bölgede yaşayan vatandaşlarımıza tuzak kurdular. Dirayetinizle bu tuzağa düşmediğiniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Üstelik bunlar ülkemizdeki ve Suriye'deki kardeşlerimizle kalmadılar Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin de başına bela kaldılar. Artık ülkemizde işleyemedikleri cinayetlerine orada başladılar. Bunlar Kürt düşmanı, insanlık düşmanı, coğrafyamızın düşmanı. Bunların olduğu yerde hak, hukuk adalet, fikir özgürlüğü kalmaz. Bunlar 1940'larda Türkiye'nin başına bir kabus gibi çöken tek parti CHP zihniyetinin günümüzdeki versiyonudur. Kürt kardeşime yapılan zulüm başta olmak üzere bu ülkedeki tüm büyük günahların anası olan CHP ile yol yürümek de ancak bunlara yakışırdı. CHP, HDP, İYİ Parti beraber yürüyorlar mı? Al birini vur öbürüne. Birbirinden farkları yok. Ama biz diyoruz ki, şu karşımdaki topluluğu görünce bugün bir başka heyecanlıyım. HDP'nin İstanbul'da CHP'ye verdiği desteğin nedeni ideolojik akrabalıktır" dedi. 
'ÇÖZÜM SÜRECİNİ SONLANDIRAN BİZ OLMADIK'
Çözüm sürecini sonlandıran kendileri olmadığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:
"Bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum, küresel emperyalizmin ülkemizde yaklaşık 1,5 asırdır kaşıdığı yarayı kapatmak için evet, çözüm sürecini biz başlattık. Ama çözüm sürecini sonlandıran biz olmadık. Çünkü çözüm süreci bunların kötü niyeti, art niyeti, gizli degünmleri sonucu sonlandırıldı. Güya siyasetçi kimliğiyle ortada gezenler de hiçbir zaman şiddetle, terörle aralarına mesafe koymadılar. Hiçbir zaman meşru demokratik, hukuk düzeni içinde siyaset yapmayı düşünmediler. Diyarbakır'ın surunu, Silopi'yi köstebekler gibi kazıp, siz ne yapıyorsunuz demediler, diyemediler. Yurtdışındaki karanlık mahfirlerle, içerideki hain FETÖ'cularla gizli pazarlıklar yaparak ülkemizi emperyalistlerin oyun sahnesine çevirmek için harekete geçenlere tavır koymadılar. Allah için söyler misiniz? Dünyada hangi devlet buna müsaade eder. Hangi hukuk, adalet, vicdan buna göz yumar. Utanmadan sıkılmadan hala barış, kardeşlik, hukuk, demokrasi diyorlar. Siz bu kavramları en son ağıza alacak kişilersiniz ey HDP. Siz bu ülkede ve bu bölgede kendinizden olmayan kimseye hayat hakkı tanımadınız. Çünkü şiddet, dayatma, terör bunların ruhuna işlemiş. Kardeşlerim ne diyorlar, hadi sıkıysa söylesinler. Bizim PKK ile ilişkimiz yok diyorlar. Öyle demiyorlar mı? Bunların işi gücü yalan. Yanındaki ortağı CHP, onun da işi gücü yalan. Sürekli yalandan mağduriyet sizlerin hak ve hakkaniyet duygularını istismar etmeye çalışıyorlar."
'BELEDİYE BAŞKANINI KANDİL'İN KOMSİRE OLAN NE İDÜĞÜ BELİRSİZ BİRİNE ADETA HESABA ÇEKTİRDİLER'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör soruşturma kapsamında görevlendirilme yapılan belediye yönetimlerine de değinerek, HDP'li belediye başkanlarının, terör örgütü tarafından hesaba çekildiklerini söyledi. Erdoğan, "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yıllarca bunların elindeydi. Tek bir ay bile ödenekleri gecikti mi? Hayır. Sonuç ne oldu, büyükşehir belediye başkanını Kandil'in komiseri olan ne idüğü belirsiz birine adeta hesaba çektirdiler. Hesap sormadılar mı? Ne idüğü belirsiz birine bodrumda sorgulatıp tokatlattırdılar. Kim yaptı bunu HDP, PKK. Devletten alınan paralarla sizlere hizmet getirecekleri yerde örgütün emriyle sokaklarda hendek ve çukur kazmadılar mı? Onların yapmadıkları hizmetleri bakanlıklarımız yapmak zorunda kaldı. Devletin görevlendirdiği kamu personeline kayyum diyerek itiraz edenler örgütün dağdan gönderdiği çapulcuların karşısında bunlar hazır ola geçmediler mi? Kurumlarımız sizlere hizmet vermek için çalışmaya başlayınca yolların altına bomba döşendiğini gördük. Belediyelere verilen kaynakların bir avuç terör baronuna peşkeş çekildiğini gördük. Asıl bunları görevden almazsak size ihanet etmiş olurduk. Belediyeye gelen her kuruş sizler için kullanılıyor. Bunlar sadece slogan atar. Biz ise hizmet ederiz, eser ortaya koyarız. Bunların ne söylediğine değil, ne yaptığına bakıyoruz. Seçimlerde 'Seni başkan yaptırmayacağız' diye ortalığı inletenlerin Yasin Börü'nün kanının hesabını verdiklerini gördünüz mü? Kurban eti dağıtmak için evinden çıkan 16 yaşındaki Yasin'i nasıl alçakça öldürdüklerini biliyorsunuz değil mi? Önce kovalıyorlar, sonra sığındığı evde bıçaklıyorlar, ardından 3'üncü kattan aşığı atıyorlar. Yetmiyor başını taşla eziyorlar sonra arabayla üstünden geçiyorlar. En nihayetinde üzerine benzin döküp yakıyorlar. Bu nasıl bir kindir? Bu nasıl bir nefrettir? Bıraktım Kürdünü, Türkünü, Arabını, Acemini. Böyle bir muamele canlıya nasıl yapılabilir? Üstelik bu hıncın tek sebebi tıp ki aynı gün katledilen diğerleri gibi Yasin'in kendilerinden olmamasıdır. Bu zulme ortak olan herkes cezasını çekecektir."Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN
2021-07-09 19:28:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir başka Diyarbakır inşa ediyoruz (4)
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir başka Diyarbakır inşa ...
Evlat nöbetindeki aileler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmeyi anlattı Ailelerden Ayşegül Biçer: "Cumhurbaşkanımızın desteği ile bu mücadeleyi devam edip, hep beraber PKK’yı bitireceğiz"
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Diyarbakır'da bin yataklı Kayapınar Şehir Hastanesinin yapım ihalesini 19 Temmuz'da gerçekleştiriyoruz.”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Diyarbakır'da ...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Diyarbakır’a huzur gelince neler olduğuna şahitsiniz. Artık herkes güven içinde, akşam geç saatlere kadar Diyarbakır sokaklarındasınız. Niye? Güvenlik var. Bunları gördüğünüz her yerde yakalarına yapışın, çözüm sürecini bitirmek için kim size talimat verdi bunu sorun. Yasin Börü’yü böylesine zalim bir şekilde öldürmek için sebebiniz neydi bunu sorun. Bunları ısrarla sorun ki sahtekarlıkla, iki yüzlülükle karşınıza çıkıp sizleri oyalamasınlar.”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Diyarbakır’a ...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Hendekler, çukurlar açılırken, gencecik çocuklar ölüme gönderilirken saz çalıp slogan atanların derdi asla siz olmadınız. Kanı akıtılan mazlum Kürt kardeşlerimizin hakkını sormayacak mıyız?”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Hendekler, ...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Ey HDP siz bu ülkede bu bölgede kendinizden olmayana hayat hakkı tanımadınız. Terör, şiddet bunların ruhuna işlemiş. 'Bizim PKK ile ilişkimiz yok' diyorlar. Bunların işi gücü yalan, ortağı CHP onun da işi gücü yalan. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yıllarca bunların elindeydi. Tek bir ay bile bunların ödeneği gecikti mi, diğer iller hangi haklara sahipse hepsi bunlara da sahipti. Ne idiği belirsiz birine sorgulatıp tokatlattılar. Örgütün emri ile sokaklarda hendek ve çukur kazmadılar mı? Örgütün dağdan gönderdiği çapulcular karşısında bunlar hazır ola geçmedi mi? Bunlar yolların altına bomba koyduklarını gördük. Asıl bunları görevden almazsak size ihanet etmiş olurduk. Bunlar sadece slogan atar, biz hizmet eder yatırım yaparız. Aramızdaki fark budur.”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Ey HDP siz bu ...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “HDP’nin İstanbul’da ve diğer şehirlerde CHP’ye verdiği destek ideolojik akrabalıktır. Çözüm sürecini biz başlattık, sonlandıran biz olmadık. Çözüm sürecini bunların art niyetleri gizli gündemleri sonlandırdı. Hiçbir zaman terörle aralarına mesafe koymadılar, meşru zeminde siyaset yapmayı düşünmediler.”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “HDP’nin ...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Kobani’den kaçan kardeşlerimizden önemli bir kısmı hala ülkemizde yaşıyor. Her türlü riski göze alarak başlattığımız çözüm sürecinde ne yaşadığımızı siz gördünüz. Yeter ki akan kan dursun dedik, milletimizin her kökenden meşrepten insanı ile kardeş olsun dedik. Baldıran zehri de olsa bu meydanda söyledim, içeriz dedim. İstismar ettiler ve sonunda tamamen yıktılar. Çukur eylemleri ile bölgede yaşayan insanlara tuzak kurdular. Bu tuzağa düşmediğiniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Bunlar Kürt düşmanı, insanlık düşmanı, coğrafyamızın, medeniyetimizin düşmanı.”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Kobani’den kaçan ...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Geçmişte adı zulümle anılan Diyarbakır Cezaevini yakında boşaltıyor ve Kültür Merkezi olarak sizlerin hizmetine sunuyoruz."
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Geçmişte adı ...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Asıl KCK’sıyla, PKK’sıyla, PYD’siyle, HDP’siyle hep birlikte Kürt kardeşlerimin kanını sömüren, duygularını istismar eden bu çete, bu halkın başına gelmiş en büyük musibettir. Son 40 yılda öldürdükleri, dağa çıkardıkları, hayatını kararttıkları 50 bin Kürt kardeşimin kanına giren bunlar değil mi? Bu ülkede en çok Kürt kanını PKK dökmedi mi? Köylerin boşalmasına, kentlerin çökmesine neden bunlar değil mi? Hangi demokraside seçilmiş milletvekilleri, belediye başkanları örgüt militanlarına hesap verir. Devletin yatırım için gönderdiği ödenekler yollara mayın döşemek için kullanılır, merkezin verdiği araçlar hendek ve çukur kazmak için kullanılır? Bunlar demokrasi istismarcısıdır.”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Asıl KCK’sıyla, ...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Bir karabasan gibi özellikle Kürt kardeşlerimin üzerine terör belası çöktü. Terör Diyarbakır’ı sefalete, yoksulluğa, işsizliğe mahkum etti. AK Parti’yi kurduğumuzda buraya geldik, karşılaştığımız herkese 'iktidara gelirsek bizden ne istiyorsunuz' diye sordum. Bize verdikleri cevap sadece OHAL’i kaldırın şeklindeydi. İktidara gelince OHAL’i kaldırdık. Biz ne dedik ne yaptık, onlar ne dediler ne yaptılar. Biz Diyarbakır’da 2005 yılında size ne demişsek, dün de oradaydık, bugün de aynı yerdeyiz, yarın da aynı yerde olacağız. Biz çözüm, adalet, hak, demokrasi dedik. Terörü açıkça telin etmekten korkanlar, sırtını size değil de PKK’ya, terör örgütüne dayayanlar ne yaptı.”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Bir karabasan ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir başka Diyarbakır inşa ediyoruz/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir başka Diyarbakır inşa ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir başka Diyarbakır inşa ediyoruz (3)
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir başka Diyarbakır inşa ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır Annelerini kaldıkları çadırda ziyaret etti Erdoğan: "PKK'nın, HDP'nin evlat diye bir derdi yok" "İnanıyorum ki bu annelerin bedduaları onları vuracaktır" "Biz bu işi asla bırakmadık, bırakmayacağız"
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır Annelerini ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir başka Diyarbakır inşa ediyoruz (2)
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir başka Diyarbakır inşa ...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Hacire Akar ile başlayan bu süreç bugüne kadar çoğalıp devam etti. Daha da artacağına inanıyoruz. Diyarbakır anneleri ile Şırnak anneleri bütünleşti, Van anneleri bütünleşti. Bütün bunlar artarak devam ediyor. Bu PKK’nın, HDP’nin evlat diye bir derdi yok. Diyarbakır annelerinin bedduası onları vuracaktır. Hiç endişeniz olmasın. Biz bu işin takibindeyiz. Hiçbir zaman takibi bırakmayacağız.”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Hacire Akar ile ...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 676 gündür evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya geldi. Aileler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlarla karşıladı.
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP Diyarbakır İl ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Danışma Toplantısında 81 vilayetten gelen gençlerle buluştu Cuma namazını Kurşunlu Camii'nde kıldığını hatırlatan Erdoğan: "Buradan Diyarbakır annelerini ziyarete gideceğim" "Diyarbakır anneleri korku duvarlarını yıktı" "Bu anneler bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının kalleş yüzünü deşifre ettiler"
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Danışma ...
Belediye otobüsünün çarptığı Suriyeli Abdulrahman öldü
YEREL HABERLER Belediye otobüsünün çarptığı Suriyeli Abdulrahman ...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Bu partinin çatısı altında terörü ve şiddeti övmediği müddetçe, meselesi memleket ve millet olan herkese yer vardır.”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Bu partinin ...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Şimdi yeni bir adım atıyorlar, Doğu Masası, Doğu Projesi, yahu neredeydiniz bugüne kadar. Biz bugüne kadar ne Doğu'dan koptuk ne Güneydoğu'dan koptuk. Devamlı burada olduk. Bölücü terör örgütünün akıttığı kandan gözyaşından habersizler. Evladını Kandil’deki terör baronlarına kaptıran annelerin dinmeyen yürek sızısından habersizler. Kamu görevlilerimizin fedakarlığından habersizler. Kafalarına geçirdikleri at gözlüklerinden sadece kendi sır dünyalarını görüyor, çıkarlarından başka hiçbir şeyi umursamıyorlar.”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Şimdi yeni bir ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir başka Diyarbakır inşa ediyoruz
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir başka Diyarbakır inşa ...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “2023’e giden süreçte bizi ağır imtihanların beklediği görülüyor. CHP nefret söylemleri ile kirli planlara alet oluyor. Organize suç örgütlerinden, karanlık sosyal medya mecralarından medet ummaya başladılar.”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “2023’e giden ...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Dicle’nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz yol yürüyor, gayret gösteriyoruz. Biz sırtımızı başkaları gibi şu veya bu terör örgütlerine değil Rabbimizin takdirine, halka yaslıyoruz. Biz gücümüzü 40 yıldır yanımızda dağ gibi duran aziz milletimizden alıyoruz.”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Dicle’nin ...