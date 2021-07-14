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"15 Temmuz destanı emperyalizmin yerli ve yabancı versiyonlarına vurulan tokattır"

İHA

"15 Temmuz destanı emperyalizmin yerli ve yabancı versiyonlarına vurulan tokattır"

Diyarbakır’da 20 yıllık HDP yönetiminden sonra AK Parti’ye geçen Bağlar’da yaptığı başarılı belediyecilik hizmetleriyle dikkat çeken Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, önceki iki yılda olduğu gibi bu yıl da 15 Temmuz destanını coşkuyla kutlamak için hazırlık yaptıklarını söyledi. 15 Temmuz direnişinin ülkeyi parçalamak isteyen emperyalizmin yerli ve yabancı versiyonlarına ağır darbe vurduğunu dile getiren Beyoğlu, ”Bu öyle bildiğimiz klasik darbe girişimi değildi. Hainler başarsaydı bugün Irak ve Suriye gibi olacaktık. Ama aziz milletimiz Cumhurbaşkanımızın mazluma güven, zalime korku veren liderliğinde bu hainlere fırsat vermedi" dedi.
Diyarbakır’da 15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişiminin milletin iradesiyle önlenerek tarihi bir zaferin kazanıldığı gecede ilk sokağa çıkanlardan biri olan Hüseyin Beyoğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 20 yıl sonra HDP’den Ak Parti’ye geçen Bağlar Belediyesi’nde başkan olduktan sonra darbe girişiminin yıl dönümlerinde belediye olarak etkinlikler düzenledi. Başkan Beyoğlu, bu yıl da ihanet girişimine dikkat çekmek ve zaferin önemini vurgulamak üzere etkinlikler yapacaklarını bildirdi. Beyoğlu,”Bağımsızlığımızı ve milletimizin iradesini teslim almayı, nesillerimizin geleceğini yok etmeyi planlayan hain darbeye karşı millet olarak yekvücut olduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği bunu tetikledi, bu işin öncüsü oldu. Hainlerin tuzağına düşmeyen kahraman güvenlik güçlerimiz, bu durumun kendi iradesine yapılan bir savaş olduğunu idrak eden aziz milletimizin fedakar evlatları kirli senaryoyu boşa çıkarak iç ve dış mihraklara alışık olmadıkları bir tokat vurdu. Darbe ülkemizin özgürlüğü kadar yüce dinimiz İslamı ve manevi değerlerimizi de hedef alıyordu. Allah, kurmuş oldukları tuzağı kendi başlarına yıktı. Doğudan batıya kadar kenetlenerek elde etmiş olduğumuz bir zafer oldu” diye konuştu.
“Hainlerin intikam hırsı var ama milletimiz izin vermez”
Fetö’cü darbe girişiminin arkasında çok daha derin planlar olduğuna dikkat çeken Başkan Beyoğlu, asıl amacın darbeden sonra iç savaş çıkararak bölgenin en istikrarlı ülkesi olan Türkiye’yi kaos ve huzursuzluğun yaşandığı Ortadoğu ülkelerine benzetmek olduğunu dile getirdi. Beyoğlu,”Bin yıldır bir arada kardeşçe yaşayan, beraber bu toprakları vatan yapan, aynı kıbleye dönen milleti parçalayacaklardı. Önümüzde Irak, Suriye, Yemen gibi acı örnekler var. Bir darbe olmanın ötesinde bin yıllık hesaplaşma ve yıkım planı olarak görüyorlardı. Darbeden sonra hainlere bakan ülkelere ve yapılara bakınca resmin büyüğü anlaşılıyor zaten. Türkiye, bu coğrafyada bir türlü yıkamadıkları bir kaledir. İç savaş ve kaos çıkarma, ülkeyi yönetilemez hale getirme planları ellerinde patladı. Bu yüzden çok anlamlı ve bana göre Çanakkale ruhu kadar, Kurtuluş Savaşı ruhu kadar, hatta Anadolu’nun kapılarını İslama açan Diyarbakır’ın 27 Mayıs 639 tarihindeki fethi kadar değerlidir. Yıllardır darbelerle bu ülkeyi dizayn etmeye çalışanlar ilk kez ciddi anlamda yenildi. Ama intikam alma hırsları bitmiş değil. Bu yüzden dikkat ederseniz darbeyi başaramadıktan sonra gerek ekonomik gerekse siyasi istikrarsızlık veya terörü destekleme anlamında bu adımlarına devam ediyorlar. Milletimiz feraset sahibidir. Bu oyunların hepsini görüyordur. Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz’a damga vuran sözleri gibi başaramadılar ve başaramayacaklar. 15 Temmuz’da şehit olan Diyarbakırlı kardeşlerimiz ve gazi olan kardeşlerimiz de var. Bu vesile ile tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

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