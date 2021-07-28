Bölgenin ilk Living Lab Merkezi kuruluyor

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, bölgede bir ilke imza atarak, ilçede Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi yapılacağını müjdeledi.

Göreve geldiği günden bu yana birçok farklı projelere imza atan Kaymakam Beşikci, bu kez bölgede ilk ve tek özelliğine sahip Teknoloji ve İnovasyon Merkezini Fabrika Mahallesi'ne kuruyor. Yenişehir Belediyesi tarafından kurulacak olan Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezinde fikri olup gerçekleştirme imkanı olmayan girişimcilere ücretsiz olarak üretim, araştırma ve iş geliştirme imkanı sunuluyor.



Bölgenin ilk merkezi olacak

Kurulacak olan Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi ile ilgili açıklama yapan Kaymakam Beşikci, girişimci gençlerin yeni teknolojik, ürün ve hizmetleri uygulamalı olarak tecrübe edeceğini ve üretim, araştırma ve iş geliştirme imkanı bulacaklarını söyledi. Kaymakam Beşikci, "Bilişim teknolojisine eğilimli gençlerimiz ile teknolojik yenilikleri buluşturmak amacıyla her geçen gün farklı projelerimizi tasarlıyoruz. Teknoloji ve İnovasyon Merkezi Projemizde bu farklı projelerimizden biridir. Bu projemiz aynı zamanda bölgenin ilk Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi olacaktır. Fabrika Mahallesi'nde kurulacak olan merkez içerisinde kafeteryadan radyo frekansı tanımlama odasına, birçok alan yer alacak girişimci toplantı odaları, girişimci sergi alanları, bilişim sınıfı, kuluçka merkezi, bireysel kuluçka merkezi, skype görüşme odaları, akıllı ev, showroom, game box, eğitim alanları, sosyal alanlar, tasarım atölyeleri, İDF, designer, pro ve elektro laboratuvarları ve teknik birimler bulunmaktadır. Gençlerimiz hem teknolojiyle donatılmış sınıflarda ders görecek hem de kendi teknolojik tasarımlarını yapabilecekler" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.