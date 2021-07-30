İş yerinden kahve hırsızlığı kamerada

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da bir baharatçıdan 2 kutu kahve çalınma anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Olay, dün Bağlar ilçesinde baharat ürünlerini satan bir iş yerinde meydana geldi. Dükkan sahibi, sergilemek üzere ürünlerini kaldırıma bıraktı. Bu sırada iş yerinin önünde geçen bir kişi, sergilenen 2 kutu kahveyi alarak uzaklaştı. Kahve kutularını çalan kişiyi fark eden bir vatandaş, durumu iş yeri sahibine bildirdi. Güvenlik kamerasını inceleyen işletmeci, yaşanan hırsızlık olayının ardından polis merkezine giderek şikayette bulundu. Polis, kahveleri çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2021-07-30 11:59:27
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