Gezin Gençlik Kampı konuklarını ağırlamaya devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tatil yapma imkanı bulunmayan dezavantajlı çocuklara yönelik düzenlediği ücretsiz yaz kampı konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığının, Elazığ’ın Maden ilçesi Gezin mahallesinde yer alan Gençlik Kampı’nda tatil yapma imkanı bulunmayan dezavantajlı gençler doyasıya eğleniyor. Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından yaz kampına taşınan çocuklar, doğa ile iç içe kamp yapma fırsatı buluyor. Büyükşehir Belediyesi, kampta katılan çocuklara, içerisinde havlu, bone, havuz gözlüğü, şort, terlik, diş macunu ve diş fırçası bulunan çantaları hediye ediyor. Alanında uzman eğitmenler, kampta çocuklara, milli ve manevi değerler seminerleri, resim, el becerileri, halk oyunları, müzik, okuma, sinema, drama, robotik ve ritim atölyeleri aracılığıyla eğitimler veriyor. Çocukların, fiziksel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla sportif faaliyetler kapsamında her gün belirli saatlerde yüzme, futbol, basketbol, satranç ve voleybol etkinlikleri düzenleniyor. İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de kampa katılan çocuklara yanma, yangın bilgisi, yangın çeşitleri, yangın güvenliği ve söndürme prensipleri hakkında eğitimler vererek tatbikat yaptırıyor.



Çocuklar yüzme öğreniyor

Çocuklar, kamp dönemi boyunca her gün belirlenen saatlerde yarı olimpik yüzme havuzunda zaman geçiriyor. Yaşanabilecek olumsuz duruma karşı cankurtaranlarında görev yaptığı havuzda, yüzme bilen ve bilmeyen çocuklar gruplara ayrılıyor. Alanında uzman eğitmenler, yüzme bilmeyen çocuklara yüzme, yüzme bilen miniklere ise yüzme stillerini öğretiyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, çocuklara çevre bilincini aşılamak için kamp döneminde doğayı ve bulundukları alanı tanımaları için Hazar Gölü’ne tanıtıcı gezi organize ediyor. Kamp dönemi boyunca yaşanabilecek olumsuz sağlık durumlarına karşı alanda bulunan revirde sağlık personeli 24 saat görev yapıyor.



Diyetisyenlerin hazırladığı listeyle çocuklar düzenli besleniyor

Kamptan yararlanan çocuklara, kamp süresince diyetisyenler tarafından hazırlanan liste doğrultusunda 3’ü ana 2’si ara olmak üzere 5 öğün yemek hizmeti verilerek düzenli beslenmeleri sağlanıyor. Her hafta 120 kişinin kabul edildiği kampın son gününde ise çocuklara, veda gecesi düzenleniyor. Gecede çocuklar, yakılan kamp ateşi etrafında müzikler eşliğinde oyunlar oynuyor ve tatil süresince yaşadıkları deneyimleri dile getirme fırsatı buluyor.



Başvurular devam ediyor

Toplamda 9 hafta sürecek olan ve 1200 çocuğun ücretsiz yararlanması hedeflenen yaz kampının başvuruları ise devam ediyor. Her çocuğun 5 gün boyunca ağırlandığı kamptan yararlanmak isteyenler, velileriyle birlikte Bilgi Evleri, Akademi Lise ve Sümerpark Ortak Yaşam Alanında yer alan Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’na mesai saatleri içinde başvuruda bulunabiliyor.

