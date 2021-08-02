Diyarbakır'da, el bombası benzeri tarihi eserler bulundu

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DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Sur ilçesi İçkale Batı tarafı Amida Höyük Artuklu Sarayı'nda yapılan kazı çalışmasında; 630 Osmanlı, 48 İngiliz, 72 Alman yapımı el bombası benzeri tarihi eser ve parçaları bulundu.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-08-02 14:32:06



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