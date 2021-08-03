DBB kuraklıktan etkilenen hayvancılara tankerlerle su taşıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, hayvan yetiştiricilerinin yaşanan kuraklıktan etkilerini azaltmak için yaylalara tankerlere su taşıyor.

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde önceki yıllara göre yağış miktarının yüzde 58,1 oranında azalması üzerine özellikle mera ve yaylalarda hayvancılık ile geçimini sağlayan çiftçilerin kuraklıktan etkilenmemesi için harekete geçti. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, ilk etapta yaşanan kuraklığın hayvan yetiştiricilerini etkilememesi için var olan mera ve yaylalarda su sıkıntısı yaşanıp yaşanmadığına dair saha çalışması yürüterek ihtiyaçları belirledi.



Yaylalara yalak ve su depoları inşa edildi

Büyükşehir Belediyesi, hayvancılığın önemli bir gelir kaynağı olduğu Bağlar ve Çınar ilçelerini kapsayan Karacadağ bölgesindeki Kekliktepe, Işık, Koğ, Bira Bındarı, Xiçır, KoğaKorinciri, Küçük Selvan, Dubek, Berburi, İçkaKalo, Kasır, Çortani ve Içkariği Mahallelerine toplam 37 yalak inşa etti.



Depolara tankerlerle su taşınacak

Aynı çalışma kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvanların içme suyu ihtiyacını karşılaması için belirlenen alanlara 10 tonluk 12 su deposu yerleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi, et ve süt ürünlerinde verimin düşmemesi amacıyla depo yerleştirilen mera ve yaylalara tankerlerle su taşıyor.

Büyükşehir Belediyesi, yaşanan kuraklığın etkilerini her alanda en aza indirmek için çalışmalarına devam ediyor.

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