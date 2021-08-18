Diyarbakır'da bir ilk Çocuk Üniversitesi projesi başladı

Diyarbakır’da genç nüfusun yoğun olarak bulunduğu Yenişehir ilçesinde gençlere yönelik yatırım yapılmaya devam ediliyor.

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci’nin talimatları ile Fabrika Mahallesinde bu kez çocuklar için içerisinde Çocuk Üniversitesi ve Çocuk Yaşam Parkı inşası başlıyor. Fabrika Mahallesi’nde yapımına başlanacak olan Çocuk Üniversitesi ve Çocuk Yaşam Parkının ilçeye yeni bir vizyon kazandırması hedeflenen proje ile çocukların hem eğitim almaları hem de eğlenmeleri sağlanacak.

TÜİK'in 2020 verilerine göre 97 bin 870 genç nüfusa sahip olan Yenişehir ilçesinde çocuk ve gençlere yatırım yapmayı sürdüren Başkan Beşikçi, çocuklara özel bir parkın daha inşa edileceğini açıkladı. Küçük yaşta alınan nitelikli bir eğitimin ülkenin kaderini belirlediğini belirten Başkan Beşikçi, bu nedenle çocukların iyi eğitim almalarını ve eğlenirken öğrenmelerini desteklediklerini kaydetti. Başkan Beşikçi, “Fabrika Mahallemizde 5 bin 600 metrekare alana Çocuk Yaşam Parkı inşa ediyoruz. Parkımızda şehrimizin ilk Çocuk Üniversitesi ile ilk Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'ni kuracağız. İçerisinde macera parkuru, oyun alanları ve yeşil alanlarıyla çocukların ilgi odağı olacaktır. Fabrika Mahallesinde yer alacak bu proje Yenişehir Belediyesi’nin minik sakinlerine armağanıdır" dedi

Geleceğin öğretmenlerine layık bir mekan

Öte yandan Başkan Beşikçi, inşaatına başlanacak olan Çocuk Yaşam Parkı projesinin tasarımı ve eğlenceli iç mimarisiyle geleceğin mühendislerine ve öğretmenlerine layık bir park mekan armağan edecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

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